„Wer wird Millionär?“: Jauch konfrontiert Kandidatin mit pikantem Video – ihre Reaktion spricht Bände

Aktuell steht bei der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ alles im Zeichen der 3-Millionen-Euro-Woche. Spannung, Nervenkitzel und große Emotionen sind dabei garantiert. Die Kandidaten strotzen vor Ehrgeiz. Sie haben nur ein Ziel: Das Finale zu erreichen und den Kampf um 3 Millionen Euro anzunehmen.

Wie gewohnt sind sie bunt gemischt und bringen ganz unterschiedliche Geschichten mit zu Günther Jauch in die Quizarena. Doch eine Teilnehmerin sticht besonders heraus: Sie war einst Teilnehmerin der renommierten Castingshow „DSDS“.

„Wer wird Millionär?“-Teilnehmerin schnupperte schon zuvor RTL-Luft

Die Hamburgerin Olivia Reichert muss mindestens 16.000 Euro gewinnen, um am Donnerstag die Chance auf 3 Millionen Euro zu erhalten. Sie stürzt sich sofort in den packenden Quizshowdown.

Nachdem sie die ersten fünf Fragen problemlos gemeistert und sich auf die 500 Euro-Stufe gekämpft hat, fällt Günther Jauch sofort mit der Tür ins Haus. „Ich habe mir sagen lassen, dass einer ihrer größten Träume ist, einmal bei ‚Let’s Dance‘ aufzutreten. Das ist ja nicht jedem vergönnt. Sie haben dann einen interessanten Umweg genommen – und zwar welchen?“, fragt Günther Jauch scharf nach.

Olivia antwortet, dass sie vor ein paar Jahren als Teilnehmerin bei der Castingshow „DSDS“ dabei war. Schnell fügt sie hinzu: „Es hat Spaß gemacht, es wirft aber wahrscheinlich nicht das beste Licht auf mich. Ich bin trotzdem dankbar für die Erfahrung.“

So ging ihre „DSDS“-Teilnahme weiter

Im Jahr 2023 wagte sich die Hamburgerin vor die „DSDS“-Jury rund um Pietro Lombardi, Dieter Bohlen, Leony und Katja Krasavice. Im Rückblicksclip forderte Poptitan Dieter Bohlen sie zu einer spontanen Tanz-Performance auf. Und sie lieferte kurzerhand gemeinsam mit Katja Krasavice eine Twerk-Einlage. Sie schüttelten ihre Hüften und ihre Pos.

Es brachte Stimmung auf die Bühne. Pietro Lombardi und Dieter Bohlen zeigten sich bestens amüsiert. Anschließend sang sie sich mit „Männer“ von Herbert Grönemeyer bis in den Recall auf Mallorca, wo sie dann ausschied.

Wie sich die Hamburgerin am Quizpult von „Wer wird Millionär?“ schlägt, wird in der aktuellen Episode (06. Oktober 2025) zur Primetime bei RTL aufgeklärt. Die Episode ist zudem bei RTL+ verfügbar.