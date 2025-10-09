„Kann ich das wieder rausloggen?“ – „Wer wird Millionär?“-Kandidatin verzweifelt

So etwas erlebt Moderator Günther Jauch auch nicht alle Tage. In der 3-Millionen-Woche von „Wer wird Millionär?“ sorgt eine Kandidatin für einen kurzen Schockmoment im RTL-Studio, den so schnell niemand vergessen wird.

Nachdem sie die Antwort der 64.000-Euro-Frage eingeloggt hat, möchte sie plötzlich doch wieder zurückrudern – „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch willigt allerdings nicht ein. Was dann geschieht, macht jeden im Raum sprachlos.

Schockmoment bei „Wer wird Millionär?“

Eigentlich war der Abend für die 24-jährige Kandidatin bereits beendet. Sie entschied sich dazu aufzuhören und 32.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Doch Günther Jauch spürte ihre Unsicherheit und hakte nochmal nach. Plötzlich loggt die junge Frau dann doch Antwort D ein und bereut ihre Entscheidung sofort wieder, als sie sieht, dass das Feld gelb leuchtet.

Mit offenem Mund schaut der Moderator seine Kandidatin an und kann selber nicht so ganz glauben, was gerade eben passiert ist. „Nein, kann ich das wieder rausloggen?“, fragt die 24-Jährige sofort und fährt sich durch die Haare. Die Verzweiflung ist ihr ins Gesicht geschrieben. Günther Jauch sind allerdings die Hände gebunden. „Es geht nicht“, ruft der Moderator, steht auf und läuft aufgeregt um das Pult herum.

Und so muss die Kandidatin zittern und hoffen, dass ihre Antwort richtig ist. Ansonsten geht sie komplett leer aus. Die Spannung im Studio ist deutlich zu spüren – alle hoffen, dass Antwort D tatsächlich stimmt. Und siehe da: Die 24-Jährige hatte recht und verdoppelt ihren Gewinn im Handumdrehen. Ein Auftritt, den weder sie noch Günther Jauch so schnell vergessen werden.