Wer wird Millionär: Überraschende Ankündigung – ausgerechnet SIE spielen um die Million

Finanziell haben diese Herren es nun wirklich nicht nötig, bei „Wer wird Millionär“ um eine Million Euro zu zocken. Doch darum dürfte es eher nebensächlich gehen.

Denn am 12. Oktober wird es einen ganz besonderen Auftritt bei Günther Jauch und „Wer wird Millionär“ geben.

„Wer wird Millionär“: Deutsche Nationalmannschaft spielt bei Günther Jauch vor

So verkündete RTL am Montag auf Twitter, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 12. Oktober bei „Wer wird Millionär“ zu Gast sein wird.

Das ist „Wer wird Millionär?“:

Die Quizshow „Wer wird Millionär?“ wird seit 1999 bei RTL ausgestrahlt

Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire?“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen - sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Dann bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt – mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten

Die Fragen sind auch online spielbar

Die deutsche Nationalmannschaft will bei „Wer wird Millionär“ um eine Million Euro spielen. Foto: imago images

So sagte der Manager der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff: „Wir werden in Köln die einmalige Gelegenheit bekommen, bei 'Wer wird Millionär?' zu zeigen, dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern unglaublich interessante und intelligente Spieler, die viel auf dem Kasten haben. Wir freuen uns drauf.“

„Wer wird Millionär“: „Die Geschäfte müssen wirklich sehr schlecht laufen!“

Oliver #Bierhoff: "Wir werden in Köln die einmalige Gelegenheit bekommen, bei #WWM zu zeigen, dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern unglaublich interessante und intelligente Spieler, die viel auf dem Kasten haben."



Wir freuen uns drauf, @RTLde! 🧠#DieMannschaft https://t.co/4CBHa3N9Xk — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 5, 2020

Auf Twitter kommt schon ein wenig Spott durch. So schreibt beispielsweise ein User: „Die finanzielle Lage des DFB scheint sehr schlecht zu sein“, während ein anderer scherzhaft ergänzt: „Die Geschäfte müssen wirklich sehr schlecht laufen!“

Vermutlich dürfte das erspielte Geld jedoch nicht in die Taschen von Bierhoff, Neuer, Draxler und Co. fließen, sondern eher für karitative Zwecke gespendet werden. So zumindest wird es sonst bei Prominenten-Specials gehalten.

Zuletzt gab es dicke Krokodilstränen bei Günther Jauch. Was passiert war, liest du hier.