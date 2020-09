„Wer wird Millionär“: RTL präsentiert neues Konzept – und holt SIE ins Studio

am 16.09.2020 um 11:00

Das ist mal etwas ganz anderes. RTL hat ein neues Konzept für seine Quizshow „Wer wird Millionär“ entwickelt. Nach Sondersendungen wie dem „Prominenten-Special“ und dem „Zocker-Special“ hat sich der Kölner Sender nun noch ein weiteres Special ausgedacht.

Und das soll bereits am kommenden Montag, 21. September, auf Sendung gehen. Dann wird Moderator Günther Jauch das „Wer wird Millionär? - Das große Danke-Special“ präsentieren.

„Wer wird Millionär“: RTL präsentiert neues Special

Dabei holt RTL, anders als in einer 'normalen' „Wer wird Millionär“-Ausgabe, drei Kandidaten ins Publikum, die sich nicht beworben haben, sondern vorgeschlagen wurden.

Das ist Günther Jauch:

Günther Johannes Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster geboren

er ist Fernsehmoderator, Entertainer, Journalist und Produzent

er begann seine Karriere beim Hörfunk

im Alter von 29 Jahren wechselte er zum Fernsehen

zunächst war er als Reporter, dann als Moderator tätig

seit 1999 moderiert er „Wer wird Millionär“ bei RTL

Im „Wer wird Millionär“-Studio werden die Corona-Vorgaben umgesetzt. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Der Grund: Sie haben etwas Gutes getan. Beispielsweise bedankt sich eine Enkelin bei ihrer Oma, die sie in ihrer Jugend vorm Absturz bewahrte, ein junger Mann bei seinem Kampfsporttrainer, der ihn vor der Straße holte und eine Sozialarbeiterin bei ihrem befreundeten Kollegen, der ihr in einer Notlage einfach so Geld schenkte.

„Wer wird Millionär“: Kandidaten bekommen zusätzlichen Joker gestellt

Dabei werden die Kandidaten nacheinander im Studio überrascht und dürfen dann auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Zusätzlich erhalten sie neben den bereits bekannten Jokern einen sogenannten „Danke-Joker“. Mit diesem dürfen sie sich einmalig bei einer Frage mit ihrer Begleitperson, also dem Bewerber, beraten.

