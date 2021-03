„Wer wird Millionär“ (RTL): Kandidatin stellt Begleiter vor – Günther Jauch schockiert: „Was ist in der letzten Woche passiert?“

„Wer wird Millionär“ (RTL) ist eine der beliebtesten Quizshows im deutschen Fernsehen.

Nicht nur wegen des Mitratespaßes, sondern auch wegen der Unterhaltung und Günther Jauch schauen Millionen von Zuschauern jede Woche„Wer wird Millionär“ bei RTL.

„Wer wird Millionär“ (RTL): Günther Jauch schockiert

Am Montag saß erneut Katrin Kirste aus Berlin auf dem Ratestuhl von „Wer wird Millionär“. „Wen haben Sie uns heute mitgebracht“, wollte Moderator Günther Jauch von der Kandidatin wissen.

„Das ist Herr Müller“, erklärt die Kandidatin. Es ist die selbe Person wie vergangene Woche. Günther Jauch schaut schockiert. „Letztes Mal war es noch ihr Lebensgefährte, heute sagen Sie Herr Müller. Was ist in der letzten Woche passiert?“

Wer wird Millionär-Kandidatin Katrin Kirste. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Herr Müller sei noch immer ihr Lebensgefährte, beide seien nur die gleiche Person, stellt Katrin Kirste klar. Günther Jauch bohrt weiter nach. „Mir wurde zugezwitschert, dass bei Frage elf ein Heiratsantrag kommen könnte.“

Tatsächlich sei die Idee im Raum gewesen, gibt die Kandidatin zu. Doch sie habe ihrem Partner klar gemacht, dass ein Heiratsantrag bei „Wer wird Millionär“ nicht ihr Wunsch sei.

Das Geld, das sie in der RTL-Show gewinnt, wolle sie aber für einen Ehevertrag verwenden, verrät die Berlinerin. Am Ende reicht das Geld laut der Kandidatin gerade so für das Vorhaben. Bei der 64.000 Euro-Frage wählt sie die falsche Antwort - und fällt auf 500 Euro zurück. (cs)

„Wer wird Millionär“ läuft montags um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.