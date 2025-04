„Wer wird Millionär“: Jauch leistet sich Fehltritt – Publikum reagiert schockiert

Die „3-Millionen-Euro“-Woche bei „Wer wird Millionär?“ startete Sonntagabend (20. April) mit einem Knall! Daran waren weder der Kandidat noch die kniffligen Quizfragen schuld – es war Moderator Günther Jauch (68) höchstpersönlich.

Kandidat Sven Günther Chalupa sitzt auf dem Ratestuhl und kämpft sich durch die Fragen. Doch schon bei 1000 Euro muss der 26-Jährige seinen Publikumsjoker nutzen. Auch bei der 4000-Euro-Frage braucht er Hilfe. Thema: Pertussis-Impfung. Chalupa setzt auf den Zusatzjoker und hat Glück: Eine Frau aus dem Publikum weiß die Antwort – „Keuchhusten“.

„Wer wird Millionär“: Dieser Spruch ging daneben

Jauch nutzt die Gelegenheit für eine Anekdote. Er erinnert sich an seine Zeit als Arzneimittelausfahrer in Berlin und bringt dabei den Hustenlöser „Tussamag“ ins Spiel. Doch dann kommt der Fauxpas: „Das war ein Hustenlöser. Und deswegen weiß ich, dass das was mit Husten zu tun hat – sonst hätte ich es mit Frauen in Verbindung gebracht.“

Das Publikum zeigte sich sichtlich entsetzt von Jauchs Wortspiel mit „Tussa“ und „Tussi“. Ein Raunen geht durch den Saal. Dabei merkt die „Wer wird Millionär“-Legende schnell, dass sein Scherz nicht gut ankommt. Mit einem schnellen „Entschuldigung!“ versucht Jauch die Wogen zu glätten und macht ohne Umschweife weiter.

Die Gewinnspielwoche ist in vollem Gange. An vier aufeinanderfolgenden Abenden wird gequizzt. Wird der Jackpot diesmal geknackt? Das große Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ findet am Donnerstag (24. April) statt. Dabei müssen die Kandidaten mindestens 16.000 Euro erspielen, um weiterzukommen.

Alle Folgen stehen Ungeduldigen schon vorab in der RTL+ Mediathek zur Verfügung.