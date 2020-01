„Wer wird Millionär“ (RTL): Das ist doch nicht möglich – hat Günther Jauch hier etwa...?

Moment! Was war denn das, Herr Jauch? Hat sich der „Wer wird Millionär“-Moderator hier etwa dazu hinreißen lassen, eine richtige Antwort zu verraten?

Sobald die Frage auf ihrem Bildschirm erscheint, muss Kandidatin Manuela bereits verlegen grinsen: Sie soll die Übersetzung der englischen Abkürzung „WTF“ angeben. Dabei handelt es sich um den Begriff „what the fuck“ – doch darf man so etwas Vulgäres im Fernsehen sagen?

„Wer wird Millionär“ (RTL): Günther Jauch verrät Antwort

Unsicher fragt sie bei Günther Jauch nach: „Darf ich das sagen?“ Der Quizmaster blickt die nervöse Kandidaten an und scherzt dann: „What the fuck – so etwas würden wir hier nie in den Mund nehmen.“

Das ist Günther Jauch:

Günther Johannes Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster geboren

Er ist ein deutscher Fernseh- und ehemaliger Hörfunkmoderator sowie Entertainer, Journalist und Produzent

Doch mit diesem Witz hat Günther Jauch seiner Kandidatin ja bereits verraten, wofür die Abkürzung „WTF“ steht – und es ihr damit sehr viel einfacher gemacht, die passende deutsche Übersetzung in den vier Antwortmöglichkeiten zu finden. Die korrekte Antwort D („Was zum Teufel?“) wurde dementsprechend auch schnell eingeloggt.

Zwar schien Kandidatin Manuela durch ihr Auftreten bereits vorher zu wissen, wofür „WTF“ steht. Doch zukünftige Kandidaten werden sich diese Szene ganz genau eingeprägt haben. Vielleicht bekommt man selbst ja auch so hilfreiche Tipps von Günther Jauch, wenn man nur glaubhaft genug vermittelt, die Antwort bereits zu kennen.