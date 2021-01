„Wer wird Millionär?“-Kandidatin macht unheilvolle Entdeckung an Günther Jauch – „Krankenhaus und Operation“

Gratis-Krankenberatung bei „Wer wird Millionär?“ Moderator Günther jauch kann eiegntlich von Glück reden, dass Kandidatin Dagmar Stuhr auf dem Ratestuhl Platz nahm.

Das „Wer wird Millionär?“-Urgestein hatte am Montag zum zweiten Mal die Münchnerin in der RTL-Sendung. Die war in der vergangenen Woche nicht fertig geworden, wollte nun weiter um die Million zocken.

„Wer wird Millionär?“: Kandidatin macht unheilvolle Entdeckung an Günther Jauch

Doch auf der heimischen Couch war der Besitzerin eines Yoga-Studios etwas an Günther Jauch aufgefallen. „Ich sehe Sie ja immer im Profil und mir ist aufgefallen, dass Sie einen Rundrücken haben“, erklärte die Münchnerin.

Dagmar Stuhr aus München ist Yoga-Lehrerin. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

So lehne sich Jauch immer sehr weit nach vorne, was sich zu einer sehr ungesunden Rückenhaltung ausgewirkt habe. Seine Schultern seien zu weit vorne, seine Brustwirbelsäule zu weit gewölbt, so die Münchnerin.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch muss auf die Yogamatte

Eine Diagnose, die in der Zukunft sehr schmerzhaft für Jauch werden könne. So drohe ihm „Krankenhaus und Operation“, erklärt die Yoga-Lehrerin. Doch zum Glück kennt sie eine Übung. So wurden rasch Yogamatten ins „Wer wird Millionär?“-Studio gebracht und Günther Jauch durfte vor laufender Kamera den „Adler“ machen.

Ob ihn das nun vor Krankenhaus und Operation bewahrt, wird die Zeit zeigen. Doch Stuhr konnte sich nicht nur auf ihre Yoga-Fähigkeiten verlassen. Die Münchnerin schaffte es bis zur 500.000-Euro-Frage. Die konnte sie jedoch nicht beantworten und ging mit 125.000 Euro nach Hause.

Zuletzt musste Günther Jauch in einer Quizshow aussetzen. Das plagte den Moderator.