Wer wird Millionär?: RTL lässt Bomble platzen – Sender kündigt drastische Änderungen an

Die Coronakrise sorgt auch beim RTL-Klassiker „Wer wird Millionär?“ für drastische Änderungen.

Bislang war in den letzten „Wer wird Millionär?“-Episoden davon noch nichts zu sehen. Das lag jedoch daran, dass die noch vor der großen Coronawelle und den damit verbundenen Einschränkungen aufgezeichnet wurden.

„Wer wird Millionär?“: RTL geht wegen des Coronavirus drastische Schritte

Nun muss sich auch „Wer wird Millionär?“ den Einschränkungen anpassen. Und RTL kündigt gleich mal einige drastische Veränderungen an. So fliegt der 'Publikumsjoker' komplett aus der Show. Logisch, ohne Publikum im Studio dürfte sich der auch als relativ nutzlos erweisen. Stattdessen hat sich der Kölner Sender dazu entschlossen, einen Ersatzjoker einzuführen.

Der Kandidat darf anstelle des Publikums einen von drei bisherigen „Wer wird Millionär?“-Siegern befragen. Der Joker steht jedoch nur als vierter Joker in der Risikovariante zur Verfügung.

--------------------

Das ist „Wer wird MIllionär“:

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Quizshow „Who Wants to Be a Millionaire?“

Seit dem 3. September 1999 wird die Show bei RTL ausgestrahlt

Erster und bislang einziger Moderator ist Günther Jauch

Die Show wird in Köln produziert

In der Show kann maximal eine Million Euro gewonnen werden

-------------------

„Wer wird Millionär?“: Nur noch sechs Kandidaten im Studio

Zudem wird der Kandidat oder die Kandidatin die Möglichkeit haben, die eigene Begleitperson bei einer Frage zu Raten zu ziehen. Ganz normal bleibt es bei Telefon- sowie 50:50-Joker. Dazu ist ja auch kein Publikum notwendig.

Einschränkungen wird es auch bei der Kandidatenanzahl geben. Statt acht werden nur noch sechs Kandidaten im Studio sein. Diese können am Aufzeichnungstag direkt ins Studio und dann wieder nach Hause fahren. RTL will so Hotelübernachtungen vermeiden.