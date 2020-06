„Wer wird Millionär“: Kandidat springt vom Stuhl auf, als er DIESE Millionen-Frage gestellt bekommt

Wer bei „Wer wird Millionär“ (RTL) mitmacht, der hat einen großen Traum: Einmal die Millionenfrage gestellt zu bekommen und dann auch noch abzuräumen.

Nicht nur einmal wurde Moderator Günther Jauch Zeuge dieses Millionen-Spektakels. Und ein Kandidat bleibt dem Moderator sicher besonders in Erinnerung.

„Wer wird Millionär“ (RTL): Millionenfrage - Günther Jauch fassungslos

Doch ein Millionärs-Kandidat blieb den „Wer wird Millionär“-Zuschauern sicher besonders im Gedächtnis: Sebastian Langrock. Der Münchner schnappte sich am 11. März 2013 die Million. Am Montagabend strahlt RTL die grandiose Folge nochmals aus. Und wir erinnern uns: Kurz vor Sebastians großem Moment war selbst Günther Jauch ziemlich sprachlos.

Aber von vorne:

Der „Wer wird Millionär“-Kandidat zockt sich durch alle 15 Fragen durch, mithilfe seines Telefonjokers schafft er es letztendlich bis zur Millionenfrage. Und die Antwort darauf weiß der WWM-Kandidat schon, bevor Günther Jauch überhaupt alle Antwortmöglichkeiten nennen kann.

„Wer wird Millionär“-Kandidat Sebastian Langrock überrascht Günther Jauch, als dieser die Millionenfrage stellt. Denn der Kandidat springt vom Stuhl auf. Foto: TVNOW

+++ „Wer wird Millionär“: Millionengewinner verrät – „Mir hat das Geld...“ +++

„Wer wird Millionär“: Das ist die Millionenfrage

„Wer sollte sich mit der `Zwanzig nach vier`-Stellung auskennen?"

A: Fahrlehrer

B: Karatemeister

C: Kellner

D: Landschaftsarchitekt

Noch bevor der „Wer wird Millionär“-Moderator alles vorlesen kann, springt Sebastian vom Stuhl auf, reißt die Hand siegessicher in die Höhe – und lässt Jauch völlig perplex zurück.

Der Moderator fragt: „Haben Sie schon eine Idee?“

Sebastian: „Ja“.

Jauch: „Nein!“

Sebastian: „Es soll bitte jetzt ein Kellner kommen.“

+++ „Wer wird Millionär“ (RTL): Wahnsinn! DAS war die allererste Kandidatenfrage +++

„Wer wird Millionär“-Kandidat: „Es ist unfassbar!“

Als tatsächlich „Kellner“ als dritte Antwort vorgelesen wird, springt Sebastian erneut von seinem Stuhl auf, kann nicht glauben, was gerade passiert. Schließlich klärt er den verdutzten Günther Jauch über die richtige Antwort auf: „Es ist unfassbar! Es ist die Stellung vom Besteck auf dem Teller, wenn man fertig ist, Messer und Gabel..."

------------------------

Das ist „Wer wird Millionär“:

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ läuft seit 1999 im TV

Günther Jauch moderiert das Format

„Wer wird Millionär“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen - sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

Mehrere Joker können dem Spieler das Quiz erleichtern

------------------------

Trotz des Angebots vom Moderator, noch jemanden anrufen zu dürfen, verzichtet der „Wer wird Millionär“-Kandidat darauf. Schließlich ist er sich sicher, was die Antwort betrifft. Und beweist das mit seinem Millionengewinn schließlich auch allen Zuschauern.

------------

Das ist Günther Jauch:

Günther Johannes Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster geboren

er ist Fernsehmoderator, Entertainer, Journalist und Produzent

er begann seine Karriere beim Hörfunk

im Alter von 29 Jahren wechselte er zum Fernsehen

zunächst war er als Reporter, dann als Moderator tätig

seit 1999 moderiert er „Wer wird Millionär“ bei RTL

------------

Günther Jauch Foto: imago images / Future Image

Das Besondere: Sebastian Langrock ist der erste Millionär, der mit der Risiko-Variante gewinnt.

+++ „Wer wird Millionär?“: Das gab es so noch nie! Selbst Günther Jauch ist sprachlos +++

„Wer wird Millionär“ zeigt Wiederholungen während der Sommerpause

Eigentlich ist „Wer wird Millionär“ gerade in der Sommerpause. Ganz verzichten müssen die Fans auf die Quizshow aber nicht. Denn RTL zeigt am Montagabend ab 20.15 Uhr Wiederholungen - aber nicht irgendwelche, sondern Folgen, in denen die Million abgeräumt wurde.