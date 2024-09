„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch gibt Kandidaten einen Tipp – danach muss die Regie eingreifen

Das RTL-Publikum startet mit einer neuen Folge von „Wer wird Millionär?“ in die Woche. Günther Jauch empfängt am Montagabend (9. September) wieder einige motivierte Kandidaten in seinem Studio, die alle als Millionär wieder nach Hause gehen wollen.

Doch dazu müssen sie erstmal an den Fragen des Quizmasters vorbei. Der erste Kandidat, der das schaffen will, heißt Kai Losert. Der Radiomoderator aus Bayern kommt jedoch früh ins Straucheln. Nachdem „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch ihm einen Tipp gibt, meldet sich die Regie zu Wort.

„Wer wird Millionär?“: Kandidat kommt ins Wanken

Für Kai Losert geht es am Montagabend als Erster auf den heißen Stuhl. Nachdem Günther Jauch ihn herzlich empfangen hat, starten die beiden in die erste Runde. Ohne weitere Probleme schafft der Mann aus Bayern es die ersten 500 Euro zu sichern. Doch bei 1.000 Euro Frage muss er den ersten Joker ziehen.

Und auch die Frage für 4.000 Euro macht dem Kandidaten wenig später zu schaffen. Günther Jauch möchte von ihm wissen, bei welchem traditionellen Gericht meist Kartoffeln und Äpfel verarbeitet werden. Die Antwortmöglichkeiten sind: A) Tag und Nacht, B) Sonne und Mond, C) Himmel und Erde oder D) Licht und Schatten.

Kai Losert ist sich unsicher. Das erkennt auch Günther Jauch und gibt ihm einen Tipp. „Denken Sie an Blutwurst“, sagt der Moderator plötzlich. Doch auch dieser Wink mit dem Zaunpfahl hilft nicht. Kurzerhand entscheidet er sich für den Telefon-Joker.

„Wer wird Millionär?“: Regie greift ein

Nach dem Telefonat entscheidet sich der Kandidat für Antwort C). Damit liegt er völlig richtig! „Hier in dieser Region ist das Gericht besser bekannt unter Himmel und Ähd. Das ist Apfelmus zusammen mit Kartoffelpüree und einer schönen Blutwurst dazu“, erklärt der Moderator nach der Auflösung.

Doch dann erscheint plötzlich eine Nachricht auf seinem Monitor. „Ich werde hier gerade belehrt, dass das Essen auch in Norddeutschland und Hessen bekannt ist. Also nicht nur hier. Damit sie nicht denken, dass wir hier Regionalfernsehen machen“, korrigiert sich Jauch.

