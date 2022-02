„Wer wird Millionär?“-Kandidatin packt über Nacht mit Moderator Günther Jauch aus – „Das glaubt Ihnen doch kein Mensch!“

Nachdem Kandidatin Petra Lehner in der vergangenen Woche bei „Wer wird Millionär?“ unterbrochen wurde, trafen sie und Günther Jauch am Montagabend ein weiteres Mal aufeinander.

Tatsächlich war es schon die dritte Begegnung zwischen dem „Wer wird Millionär?“-Moderator und seiner Kandidatin, wie Petra vor laufender Kamera enthüllte. Das Problem: Günther Jauch konnte sich an so gut wie nichts davon erinnern.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin lernte Günther Jauch bereits 2005 in einem Hotel kennen

Das Zusammentreffen der beiden ereignete sich im Jahr 2005 während der Vierschanzentournee in Bischofshofen, wie „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Petra Lehner erzählte.

Als Günther Jauch von einer durchzechten Nacht mit seiner „Wer wird Millionär?“-Kandidatin erfährt, ist er baff. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die damalige Studentin verdiente sich mit einem Ferienjob bei einem „großen, roten Mobilfunkkonzern“, der die Sportveranstaltung sponserte, etwas dazu und Günther Jauch war zum selben Zeitpunkt als Moderator eingeladen. Am letzten Abend der Vierschanzentournee trafen die Mitarbeiter und die RTL-Crew schließlich in einem Hotel in Golling aufeinander.

„Wir haben da schon alle gesessen, dann ist dieser RTL-Trupp inklusive Ihnen gekommen und die wurden überall dazugesetzt“, erinnerte sich Petra. Wie es das Schicksal wollte, wurde kein Geringerer als Kultmoderator Günther Jauch dabei zu ihrem Sitznachbar.

Das ist „Wer wird Millionär?“:

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ läuft seit 1999 im TV

Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire?“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen – sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

Eine Anmeldung ist online möglich

„Wer wird Millionär?“-Moderator übernahm Rechnung für Petra Lehner

„Es war überraschend kurzweilig mit Ihnen und sehr lang“, schilderte Petra den Abend. Günther Jauch und sie haben sich offenbar so gut verstanden, dass sie sich erst voneinander trennten, als das Wirtshaus um 5 Uhr morgens dicht machte. „Was?!“, platzte es erschrocken aus dem 65-Jährigen heraus.

Günther Jauch kann sich leider an nichts mehr von seiner ersten Begegnung mit Petra erinnern. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Doch es wurde noch bunter: Günther Jauch soll Petra angeboten haben, ihre Rechnung für die Getränke zu übernehmen. „Was mir total unangenehm war, weil ich habe dann sagen müssen, dass ich schon einen Schweinebraten gegessen habe, bevor Sie gekommen sind“, erklärte die Gymnasiallehrerin. Und nicht nur das: Ein Rehragout hatte die zierliche Blondine auch noch verputzt. „Das glaubt Ihnen doch kein Mensch!“, staunte Günther Jauch.

„Dann habe ich gesagt: Das nächste Mal zahle ich. Und schau an! 17 Jahre später“, offenbarte Petra mit einem Grinsen im Gesicht. Günther Jauch staunte Bauklötze: „Tolle Geschichte! Der Wahnsinn.“

