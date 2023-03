„Wer wird Millionär?“: RTL-Zuschauer entlarven Günther Jauch – „Peinlich“

„Wer wird Millionär?“ ist seit über zwanzig Jahren für viele RTL-Zuschauer das Pflichtprogramm am Montagabend. Fast genauso lange dürften die „Wer wird Millionär?“-Fans auch wissen, dass zumindest die Folgen mit den Nicht-Promi-Kandidaten lange vor der TV-Ausstrahlung aufgezeichnet wurden.

Umso ärgerlicher finden es viele, als Günther Jauch den Zuschauern während der Sendung am Montag (13. März) einen Bären aufbinden will.

„Wer wird Millionär?“: Spruch von Günther Jauch macht Zuschauer wütend

Auf dem „Wer wird Millionär?“-Ratestuhl sitzt an diesem Montag Pflegestudentin Christianna Quack. Die sympathische Berlinerin startet in der Folge bei 8000 Euro, hat noch drei Joker und somit gute Karten – und angeblich auch Geburtstag, als sie mit Günther Jauch im Studio sitzt.

So fragt der RTL-Moderator seine Kandidatin plötzlich: „Heute ist der 13. März. Was bedeutet dieses Datum für Sie persönlich?“ – „Ich hab Geburtstag“, antwortet diese prompt und lacht „Heute. Herzlichen Glückwunsch“, bekräftigt Jauch und animiert das TV-Studio zum Klatschen. Bei den TV-Zuschauern kommt das Ganze allerdings nicht so gut an – zwar ist es richtig, dass an diesem Montag der 13. März ist – doch der Tag, an dem Christianna und Jauch sich gegenüber saßen, dürfte schon einige Wochen zurück liegen.

„Warum tut man im Jahr 2023 immer noch so, als wäre es live?“, fragt ein Zuschauer bei Twitter. „Peinlich“, findet das ein Kommentator. „Tun wir wieder so, als wäre es live? *kicher*“, bemerkt auch ein weiterer Zuschauer.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch will Regeln ändern

Immerhin: So wirklich böse sein kann man Günther Jauch doch kaum – hat der TV-Star auch einen charmanten Vorschlag an die Produktion, wie man mit „zukünftigen“ Geburtstags-Kandidaten umgeht.

„Das wäre noch eine Idee, wenn die Redaktion mal sagt, wer Geburtstag hat, kriegt eine Freischuss-Frage zwischendrin. Aber das sehen die Regeln noch nicht vor“, so der „Wer wird Millionär“-Moderator. Immerhin: Für Kandidatin Christianna sieht der Experte dennoch gute Chancen. Wie weit die Berlinerin kommt, kannst du um 20.15 Uhr bei RTL oder in der Mediathek von RTL+ sehen.