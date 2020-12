„Wer wird Millionär?“ (RTL): Über DIESE Neuheit freuen sich nicht nur die Kandidaten – „Eine richtig gute Idee“

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten einige Fernsehprojekte umgeplant werden. Auch die beliebte Quizshow „Wer wird Millionär?“ ist davon betroffen.

In einer neuen Folge vor dem Jahresende kommt es bei „Wer wird Millionär?“ zu einer Neuerung, die nicht nur den Kandidaten eine große Freude bereiten wird.

„Wer wird Millionär?“ empfängt besondere Studiogäste

Wegen der anhaltenden Pandemie kann die „Wer wird Millionär?“-Produktion leider noch immer keine Studiogäste willkommen heißen. Statt des üblichen Publikums setzt man beim Fernsehen deshalb inzwischen auf Pappaufsteller.

Doch in einer neuen Folge der RTL-Quizshow werden auch diese ersetzt. Am Montag, den 28. Dezember, stehen gleich 18 Personen auf den Rängen, die bereits einmal in der Sendung von Günther Jauch aufgetreten sind.

Statt eines Publikums sitzen frühere Erfolgskandidaten im RTL-Studio. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

-----------------------------

Das ist „Wer wird Millionär?“:

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ läuft seit 1999 im TV

Günther Jauch moderiert das Format

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen - sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

Mehrere Joker können dem Spieler das Quiz erleichtern

-----------------------------

„Wer wird Millionär?“: Ex-Kandidaten werden zu Jokern

Selbstverständlich wird auch dabei auf die AHA-Regeln geachtet. Für die Zuschauer bietet diese Lösung aber wohl einen deutlich höheren Unterhaltungswert als stumme Pappfiguren.

Die Kandidaten dürfen von den Tipps und Ratschlägen ihrer Vorgänger profitieren. Denn: Die Ehemaligen fungieren als spezielle Joker. Eine Neuheit, die auch Moderator Günther Jauch befürwortet: „Es ist schade, dass kein Publikum da ist. Aber es ist gut, dass doch zumindest Experten da sind.“

Ehemalige WWM-Kandidaten sollen den Teilnehmern als Joker dienen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

-----------------------------

-----------------------------

Günther Jauch ist begeistert: „Eine richtig gute Idee“

Besonders interessant sei dabei für ihn, welche Gewinner bereits in Vergessenheit geraten sind. „Selbst, wenn man sich nicht erinnert, sieht man: Oh, der hat 750.000 (Euro, Anm.d.Red.) gewonnen!“ Jauch sei selbst ganz gespannt, wie sich seine ehemaligen Kandidaten schlagen werden und bezeichnet es als „eine richtig gute Idee“.

„Wer wird Millionär?“ läuft am Montagabend, den 28. Dezember, um 20.15 Uhr bei RTL.