„Wer wird Millionär?“: Kandidat bietet Günther Jauch seltsamen Deal – Regie schreitet ein

Ganze zwei Millionen Euro gibt es am Montagabend bei „Wer wird Millionär?“ bei RTL zu gewinnen. Warum auf einmal doppelt so viel? Günther Jauch lädt zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr zum großen „Wer wird Millionär? – das große Zocker-Special“ ein. Aus der letzten Sendung vom 19. Dezember ist Kandidat Heinz-Dieter Herrmann übriggeblieben.

Er hat die 2000-Euro-Frage bereits gemeistert. Am Montag will er die zwei Millionen einsacken. Dabei macht er Günther Jauch ein kurioses Angebot.

“Wer wird Millionär?“: Kandidat fummelt in seiner Brusttasche

Als der Polizist bei „Wer wird Millionär?“ eine Frage zum Thema Bowling beantwortet muss, bringt er Moderator Günther Jauch kurz aus dem Konzept.

Die 8000-Euro-Frage lautet „Im Bowling-Regelwerk heißt es: 'Die 10 Pins stehen in einem ...?“ Das sind die Antwortmöglichkeiten: A: rechtwinkligen Trapez, B: gleichschenklingen Rhombus, C: gleichseitigen Dreieck oder D: halbkreisförmigen Bogen.

Plötzlich packt der „Wer wird Millionär?“-Kandidat in seine Brusttasche. Es fängt an zu rascheln. „Ich wollte eben nur mal meinen Glücksbringer streicheln.“ Das interessiert Günther Jauch brennend: „Oh, zeigen Sie mal, wie sieht der aus?“ Gleich drei hat der Kandidat dabei. „Och Gottchen, ein Glückskeks! Von wem denn?“, fragt Jauch.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat Heinz-Dieter Herrmann zieht seinen Glückskeks aus der Brusttasche. Foto: TVNOW Stefan Gregorowius

Der „Wer wird Millionär?“-Moderator kommt näher, möchte das süße Gebäck in der durchsichtigen Plastikverpackung inspizieren. Dann verrät Herrmann: „Der ist von der Patricia, der Gewinnerin von der letzten Show.“ Die Münchnerin hatte im letzten „Wer wird Millionär?“-Zocker-Special 125.000 Euro erspielt.

Günther Jauch greift nach dem Keks: „Oh, sollen wir mal aufmachen und ich lese es vor?“ Das passt dem Kandidaten gar nicht. Er fängt an zu quaken wie ein kleines Kind und zieht den Keks schnell wieder zurück. Das Publikum im Hintergrund muss lachen.

„Wer wird Millionär?“: Diese 15 Gewinner haben bereits die eine Million eingesackt

Jauch versteht die Abfuhr und geht zu seinem Stuhl zurück. Dann haut der Polizist einen raus: „Lassen Sie uns einen Deal machen: Wenn diese Frage richtig ist, machen wir ihn auf.“ Da kann Jauch nur prusten. „Joa, herzlich gern. Wenn es falsch ist, ist es ja eh egal“, sagt der Moderator total trocken.

Der Kandidat wählt C. Neben dem dramatischen, üblichen Sound im Hintergrund hört man das Knistern der Keks-Verpackung. Dann schreitet die Regie ein. Günther Jauch bekommt einen Hinweis auf seinem Bildschirm. Die Kamera schwenkt darauf. Dort steht: „Er soll den Keks aufmachen oder weglegen, es knistert ganz furchtbar!“ Das „Wer wird Millionär?“-Publikum lacht lauthals.

Dann öffnet er den Keks. Ein kölscher Spruch, Paragraf 8, steht dort drin: „Was nichts kostet, das ist auch nichts.“

„Wer wird Millionär? – das große Zocker-Special“: Das sind die Regeln

Beim „Wer wird Millionär?“-Zockerspecial gibt es im Gegensatz zur normalen Sendung statt eine gleich zwei Millionen Euro zu gewinnen. Auch hier gibt es 15 Fragen und vier Joker. Aber: Die dürfen die Kandidaten erst ab der zehnten Frage einsetzen. Sollten sie vorab doch unbedingt einen Joker brauchen, entfallen die drei weiteren. Auch gibt es nur eine Sicherheitsstufe. Wer nach Frage 5 falsch antwortet, nimmt nur 1000 Euro mit nach Hause. Ganz schön bitter.

Diese Fragestufen gilt es bei “Wer wird Millionär?“ zu erklimmen:

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 500 Euro

Frage 5: 1000 Euro – die einzige Sicherheitsstufe

Frage 6: 2000 Euro

Frage 7: 4000 Euro

Frage 8: 8000 Euro

Frage 9: 16.000 Euro – ab hier gibt es erst die vier Joker

Frage 10: 32.000 Euro

Frage 11: 64.000 Euro

Frage 12: 125.000 Euro

Frage 13: 250.000 Euro

Frage 14: 750.000 Euro

Frage 15: 2.000.000 Euro

