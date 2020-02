„Wer wird Millionär“: Kandidatin beleidigt Günther Jauch – das soll sie bitter bereuen

Autsch, mit „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch sollte man sich besser nicht anlegen. Vor allem nicht, wenn man als Kandidatin scharf auf die Million ist.

Doch genau das macht am Montagabend „Wer wird Millionär“-Kandidatin Alicia Joester. Die Make-Up-Expertin und Youtuberin zeigt Günther Jauch in der Sendung Beispiele ihres Könnens. So kann sich die junge Frau täuschend echt als Donald Trump oder Eminem schminken.

„Wer wird Millionär“: Kandidatin beleidigt Günther Jauch

„Wer wird Millionär“-Kandidatin Alicia Joester schminkt sich als Eminem. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Jauchs Frage, ob sie das denn auch mit ihm machen könne, beantwortet Joester jedoch eher ungeschickt bis beleidigend. Das würde nämlich nicht gehen, so die Stuttgarterin. Die Begründung: „Mein Gesicht ist ja relativ länglich, Ihr Gesicht ist relativ kastenförmig“, so die „Wer wird Millionär“-Kandidatin. Der hat gesessen. „Boaaaah“, rief der Quizmaster, verzieht dabei theatralisch das Gesicht.

--------------------

Das ist „Wer wird MIllionär“:

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Quizshow „Who Wants to Be a Millionaire?“

Seit dem 3. September 1999 wird die Show bei RTL ausgestrahlt

Erster und bislang einziger Moderator ist Günther Jauch

Die Show wird in Köln produziert

In der Show kann maximal eine Million Euro gewonnen werden

In der Show bekommen jeweils fünf Kandidatin die Chance, auf den Quizstuhl zu gelangen

-------------------

„Wer wird Millionär“: Günther Jauch schlägt zurück

Die Spitze soll sich noch rächen. Denn als die Kandidatin schon recht früh in der Sendung vor der Entscheidung steht, ob sie einen Joker nehmen müsse oder nicht, steht ihr Günther Jauch mal so gar nicht bei. Zumindest wenn man dem Vorschau-Clip von RTL Glauben schenken möchte.

Seine Antwort auf ihre Frage, ob er noch beleidigt sei: „Ist doch egal, ich und mein Quadratschädel.“

Einen Joker nahm die Kandidatin nicht - hätte sie aber lieber mal machen sollen. Denn die Frage, in welchem literarischen Werk es sich um eine Kindliche Kaiserin handelt, konnte Alicia Joester nicht beantworten. Mit vier Jokern in der Tasche und nur 500 Euro musste sie nach Hause gehen.

„Wer wird Millionär“ läuft montags um 20.15 Uhr bei RTL.