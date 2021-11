„Wer wird Millionär“ (RTL): Jetzt ist es raus – DIESER Promi ist zum ersten Mal dabei

Für Fans der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ wird der Donnerstagabend ein Fest. Denn: Der Sender schickt Günther Jauch direkt mit einem Prominenten-Special zurück vor die Kamera.

Am 18. November müssen also wieder die Promis ran und im Rahmen des RTL-Spendenmarathons Geld für einen guten Zweck erspielen. Einer der Kandidaten ist sogar zum ersten Mal bei „Wer wird Millionär“ zu sehen.

„Wer wird Millionär“: Dieser Komiker ist erstmals in RTL-Sendung zu Gast

Es ist eine kleine „Wer wird Millionär“-Premiere. Niemand Geringeres als „Verstehen Sie Spaß?“-Moderator Guido Cantz wagt sich zum allerersten Mal auf den Ratestuhl gegenüber von Günther Jauch, wie RTL verkündet.

Günther Jauch begrüßt erstmals Guido Cantz auf dem Ratestuhl. Foto: RTL / Stefan Gregorowius, IMAGO / Future Image

Der Komiker macht sich in seinen Sketchen gerne über andere Menschen lustig, doch jetzt könnte die ganze Nation ausgerechnet über ihn selbst lachen. In der RTL-Quizshow haben sich schon so einige Fernsehstars vor Millionen Zuschauern blamiert.

Zuletzt sorgte Evelyn Burdecki für großes Gelächter und Kopfschütteln, als sie im Sommer an der Sendung teilnahm. Mehr dazu hier >>>

----------------------------------------

Das ist „Wer wird Millionär“:

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ läuft seit 1999 bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch

„Wer wird Millionär“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen – sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

----------------------------------------

„Wer wird Millionär“: Guido Cantz ist ein wahrer Quiz-Profi

Auf der anderen Seite ist Guido Cantz alles andere als unerfahren, was Quizshows angeht. Mehrere Male war er bereits beim „Quizduell“ zu Gast, beim „Quiz-Champion“ wurde er sogar als Experte für Film und Fernsehen ausgewählt.

Und auch bei „Da kommst Du nie drauf!“, dem „Buchstaben Battle“ sowie „Genial daneben“ konnte Guido sein Wissen schon unter Beweis stellen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis der 50-Jährige endlich auch der RTL-Kultshow einen Besuch abstatten würde.

„Quizz dich auf die 1“ mit Guido Cantz wurde nach nur wenigen Folgen wieder abgesetzt. Foto: WDR/Melanie Grande

2020 moderierte Guido Cantz übrigens seine eigene Quizshow im WDR. „Quizz dich auf die 1“ wurde allerdings nach nur sechs Folgen wieder eingestellt.

----------------------------------------

Mehr TV-News:

„TV Total“ (ProSieben): Zuschauer sind fassungslos – „So eine Dreistigkeit“

Luke Mockridge: Es ist offiziell! DIESE Sat.1-Show geht ohne ihn weiter

„Das Supertalent“: Zuschauer auf 180 – weil RTL DIESE Szene zeigt: „Wird immer schlimmer!“

----------------------------------------

Doch Guido Cantz ist natürlich nicht der einzige Promi, der sich am Donnerstagabend den kniffligen Fragen von Günther Jauch stellen muss. Auch Komiker Chris Tall, Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle und Entertainer Jürgen von der Lippe treten für den Spendenmarathon an.

Die RTL-Zuschauer mussten sich am Donnerstagabend (11. November) auf eine Programmänderung einstellen. Der Grund für die plötzliche Entscheidung war erschreckend >>>