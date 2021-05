„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch zu Kandidatin – „Wollen Sie mir drohen“

Nah am Wasser gebaut war in der vergangenen Woche „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Nora Eckartsberg. Schließlich brachte die Marketingleiterin ihren 91-jährigen Opa als Begleitung mit in die Sendung. Ein emotionaler Moment, so Eckartsberg. Denn sie hatte ihren Großvater wegen Corona schon lange nicht mehr sehen dürfen.

In dieser Woche hatte der Opa leider einen dringenden Arzttermin und die Schwester musste herhalten. Trotzdem ließ es sich Moderator Günther Jauch nicht nehmen, seine Kandidatin direkt zu Beginn auf ihren emotionalen Ausbruch hinzuweisen. Doch dieses Mal wollte die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin stark bleiben. Oder etwa doch nicht?

„Wer wird Millionär?“: Tränen bei Günther Jauch

„Ich habe noch keine Träne vergossen“, rühmte sich die junge Frau zu Beginn der Sendung. Ein Fakt, der Günther Jauch sehr zugegen kam. „Ich bin Ihnen auch sehr dankbar“, so der RTL-Quizmaster, der sich wohl gerne einen erneuten Emotionsausbruch ersparen würde.

Das ist „Wer wird Millionär“:

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ läuft seit 1999 im TV

Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch

„Wer wird Millionär“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen – sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

Eine Anmeldung ist online möglich

Hat sie Günther Jauch damit etwa in der Hand? So verriet Nora Eckartsberg, dass es schnell wieder so weit sein könne. Da wurde Günther Jauch deutlich. „Wollen Sie mir drohen, dass Sie, wenn Sie mit weniger als 32.000 Euro nach Hause gehen... oh oh oh. Da bleibe ich heulend auf diesem Sitz hier sitzen. Das wäre sehr toll“, scherzt der Moderator.

„Wer wird Millionär?“: Nora Eckerstberg schafft es ohne Tränen durch die Sendung

„Wer wird Millionär“-Kandidatin Nora Eckartsberg. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Doch soweit sollte es nicht kommen. Mit Wissen und ein wenig Unterstützung ihres Vaters schaffte es die Marketingleiterin, 64.000 Euro zu gewinnen. Und das ohne erneute Tränen.

