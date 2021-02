Wer wird Millionär?: Emotionsausbruch – DAS sah kein Zuschauer

Sie war der Aufreger der „Wer wird Millionär?“ am Montagabend. Kandidatin Jasmin Jasper. Durch ihre zu Beginn freche Art beeindruckte sie Günther Jauch sichtlich.

So sehr, dass der „Wer wird Millionär?“-Moderator ihr sogar eine Frage vorsagte. Doch hinter der forschen Art der Auszubildenden steckt eine traurige Geschichte.

„Wer wird Millionär?“: Auszubildende mit bewegender Geschichte

Die erzählte sie dem „Wer wird Millionär?“-Sender RTL hinter den Kulissen der Quizshow. „Tatsächlich habe ich in meinem bisher eigentlich kurzen Leben schon so viel – in Anführungsstrichen – Heftiges mitgemacht, dass ich mir mittlerweile denke, ich sag offiziell 'ja' zum Leben“, so Jasper.

Doch was ist nur passiert? „Ich habe gesehen, wie mein Papa gestorben ist, so ein lebensfroher Mensch. Und ich will diese Lebensfreude irgendwie weitertragen. Ich denke, das Leben ist es wert, gelebt zu werden“, so die Azubine mit tränenunterdrückter Stimme.

„Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch ist beeindruckt

Dann bricht es völlig aus ihr heraus. Unter Tränen berichtet Jasmin, dass sie sich die ganze Zeit vorgestellt habe, dass ihr Papa im Publikum sitzt und zuschaut.

-------------------------------

Das ist „Wer wird Millionär?“:

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ läuft seit 1999 im TV

Günther Jauch moderiert das Format

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen - sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

Mehrere Joker können dem Spieler das Quiz erleichtern

Eine Bewerbung ist online möglich

-------------------------------

„Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

„Eine Welt ohne ihn gibt es halt nicht und er fehlt halt“, so Jasmin Jasper bei RTL.

---------------------------------------

----------------------------------------

Günther Jauch jedenfalls war von der mutigen jungen Frau ganz angetan: „Ich glaube, dass sie sagt, ich lebe im Hier und Jetzt und in dem Moment gebe ich dann Gas. Und dann nehme ich auch das Leben so wie es kommt. Und ich hatte das Gefühl, dass sie auch gut zurechtkommt. Die haut so schnell nichts um.“

Das bewies Jasmin auch auf dem Ratestuhl. Wieso Günther Jauch wegen ihr sogar einen auf den Deckel bekam, erfährst du hier.