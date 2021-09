„Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch wird deutlich – „Absolut dramatisch“

Er ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Moderatoren des Landes: „Wer wird Millionär“-Quizmaster Günther Jauch. Was viele nicht wissen, der RTL-Star ist auch ein sehr gläubiger Mensch.

Das verriet „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch nun in einem mehr als sechs Stunden langen Gespräch mit der „Zeit“.

„Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch wird deutlich

In der neuen Folge „Alles gesagt?“, spricht Günther Jauch ausführlich über seinen Glauben. Aber auch über das, was in der katholischen Kirche derzeit aus seiner Sicht schief läuft.

„Ich verdanke der Kirche, was meine Kindheit und Jugend angeht, viel und habe den Glauben über all die Missstände der letzten Jahre trotzdem nicht verloren“, so Günther Jauch gegenüber der „Zeit“.

„Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch: „Absolut dramatisch“

Es sei für ihn aber auch nicht unverständlich, dass der derzeitige Zustand der Kirche viele Menschen fassungslos zurücklasse. Besonders schwerwiegend sei für ihn persönlich aber der Mangel an Priestern, der ein großes Problem für die Kirche darstelle.

Dieser sei „absolut dramatisch“, so Jauch und könne mit dem Zölibat begründet sein. „Die Annahme der Kirche, dass, wenn ein Priester verheiratet ist, er sozusagen nicht mehr seine volle Konzentration dem Herrn im Himmel widmen kann, die halte ich für falsch“, wird Jauch deutlich.

