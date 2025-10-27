„Wer wird Millionär?“-Kandidatin konfrontiert Günther Jauch – „Ist das zu privat?“

Am Montagabend (27. Oktober) lässt RTL die Herzen zahlreicher Quizfans höherschlagen. Eine neue Ausgabe der traditionsreichen Quizshow „Wer wird Millionär?“ wird zur Primetime ausgestrahlt.

Neben kniffligen Wissensfragen und spannenden Runden bietet das Format vor allem eines: abwechslungsreiche Kandidaten und ihre überraschenden Geschichten. Eine der aktuellen Kandidatinnen ist Ute Krüger-Anastassatos aus Schwabach.

Sie enthüllt brisante Details aus ihrem Eheleben. Es geht um eine Frage, die viele Ehepaare in Deutschland täglich beschäftigt: Wer ist am Morgen für das Bettenmachen verantwortlich? Schnell wird deutlich: Ute schreckt nicht zurück und nimmt Günther Jauch ins direkte Kreuzverhör.

„Wer wird Millionär?“-Teilnehmerin spricht über ein Eheproblem

Nachdem Ute die 4.000 Euro -Frage problemlos gemeistert hat, erstrahlt plötzlich ein Licht über ihrem Ehemann. „Sie haben ja Ihren Mann mitgebracht, der Sie von Zeit zu Zeit auf die Palme bringt – habe ich mir sagen lassen. Was macht er denn schlimmes?“, fragt Günther Jauch sofort nach.

Ute reagiert prompt und antwortet: „Er macht das Bett nicht, oder eher meine Seite des Bettes nicht. Das finde ich nicht ok. Dann sage ich, dass ich auch nur für einen koche.“ Das Publikum kann sich vor Lachen nicht mehr halten.

Günther Jauch verrät Privates

„Ich finde es übrigens nicht unnormal, wenn jeder sein Bett selbst macht, weil die Ansprüche des jeweiligen Ehepartners derart ausdifferenziert sind, dass man es ihm oder ihr so gut wie nie recht machen kann“, teilt Günther Jauch plötzlich seine eigene Meinung.

Doch Ute und dem RTL-Team reicht diese Aussage nicht. Plötzlich ploppt die Frage „Machen Sie Ihr Bett selbst, Herr Jauch?“ auf dem Teleprompter direkt vor Günther Jauch auf. Der „Wer wird Millionär?“-Moderator antwortet sofort, dass er es selbst mache.

Ute hakt sofort lachend nach: „Auch nur ihre Seite? Oder ist das zu privat?“ Doch Günther Jauch hält sich bedeckt. „Ich gehe da jetzt mal nicht mehr ins Detail“, reagiert er. Wird der renommierte Moderator doch noch mehr Details verraten? Die gesamte Episode ist übrigens vorab bei RTL+ verfügbar.