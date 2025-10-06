Gewusst? Erster „Wer wird Millionär?“-Gewinner ist kein Unbekannter

Seit über 26 Jahren sorgt „Wer wird Millionär?“ mit Moderator Günther Jauch für Spannung, Lacher und unvergessliche TV-Momente. Millionen fiebern regelmäßig mit, wenn sich ehrgeizige Kandidaten von einer Frage zur nächsten kämpfen.

Sie haben alle nur ein besonderes Ziel: 1-Millionen-Euro zu gewinnen. Doch viele scheitern schon früher. Bislang knackten lediglich 16 Menschen die Millionenfrage. Wer war eigentlich der Erste, der „Wer wird Millionär?“-Geschichte schrieb?

„Wer wird Millionär?“: ER war der erste Millionen-Gewinner

Nach der gefeierten RTL-Premiere im September 1999 dauerte es bis zum 2. Dezember 2000, bis kein Geringerer als Prof. Dr. Eckhard Freise, ein Professor für Geschichte an der Universität Wuppertal, für außergewöhnliche TV-Momente sorgte.

In der letzten Fragerunde wartete folgende Frage auf ihn: „Mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest?“, wollte Günther Jauch von ihm wissen. Die Antwortmöglichkeiten lauteten Nasreddin Hodscha, Nursay Pimsorn, Tenzing Norgay und Abrindranath Singh.

Nach kurzem Überlegen platzte es aus Freise heraus: Er war sich sicher, dass es nur Norgay sein konnte. Ohne Joker in der Hinterhand setzte er auf Antwort C. Nach dem Günther Jauch ihn ein wenig auf die Folter spannte, brach plötzlich das ganze Publikum in Ekstase aus: Prof. Dr. Eckhard Freise schrieb TV-Geschichte und ergatterte die 1 Millionen.

Prof Dr. Eckhard Freise schrieb „Wer wird Millionär?“-Geschichte. Foto: imago images/Rainer Unkel

Fast wäre es nicht dazu gekommen…

Von bunten Euroscheinen fehlte damals noch jede Spur. So bekam der „Wer wird Millionär?“-Kandidat kurz vor der Reform die Gewinnsumme noch in D-Mark ausgezahlt. Das Kuriose? Freise nahm nur bei der Quizshow teil, weil er im Vorfeld eine Wette gegen seinen Sohn verloren hatte.

Es brauchte ein paar Minuten, bis er die vergangenen Momente verarbeitete und den Gewinn realisieren konnte. Dennoch ging er weiterhin ganz normal zur Arbeit. Erst nach der linearen Ausstrahlung wusste sein berufliches Umfeld Bescheid.

Prof. Dr. Eckhard Freise bleibt dem deutschen Fernsehen treu

Die erspielte Gewinnsumme war schnell weg: Freise spendete einen Teil der Summe und zahlte seine Doppelhaushälfte ab. Auch heute noch ist er häufig im Fernsehen zu sehen. Ab und an steht er strauchelnden Kandidaten als Telefonjoker unterstützend zur Seite. Zudem gehört er zur festen Besetzung der ARD-Quizshow „Quizduell-Olymp“.

Schlussendlich kann niemand Freise diesen besonderen Titel mehr nehmen: Er bleibt der erste „Wer wird Millionär?“-Gewinner überhaupt. Es bleibt spannend, wer ihm in den nächsten Jahren folgen wird.