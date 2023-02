„Wer wird Millionär?“-Kandidatin lässt RTL-Zuschauer verzweifeln: „In welcher Zeit lebt sie?“

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht oder steht wegen Lampenfieber auf dem Schlauch. Bei „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Romina scheint jedoch nichts davon zuzutreffen. Die ehemalige Schuhverkäuferin weiß schlichtweg nicht die Antwort auf die 8.000-Euro-Frage.

Unterdessen raufen sich die „Wer wird Millionär?“-Zuschauer aufgeregt die Haare. „Das muss man doch wissen„, lautet nur einer von zahlreichen Kommentaren, die während der Ausstrahlung bei Twitter abgesetzt werden. Am Ende kann Romina nur noch der Publikumsjoker retten.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin entgeht Neuheit an Getränkeflaschen

Die Frage, mit der sich „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Romina 8.000 Euro erspielen kann, lautet: „Wo ist seit einiger Zeit vermehrt der Aufdruck ‚Lass mich dran‘ zu sehen?

A: Pflegeetiketten von Kleidung

B: Deckel von Getränkeflaschen

C: Schale von Äpfeln und Birnen

D: Preisschilder von Büchern“

Für jeden, der gerne Softdrinks der Marke Coca-Cola trinkt, ist sofort klar, was die richtige Antwort ist. Romina scheint jedoch nicht so oft Cola, Fanta, Sprite und Co. zu trinken, denn als sie die Frage liest, ist sie völlig ratlos. „Das müsste ich mir jetzt herleiten“, grübelt sie vor „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch. Sie vermutet, dass Antwort A richtig ist. Denn: „Der Deckel von Getränkeflaschen macht für mich keinen Sinn. Die muss ich ja abmachen, selbst beim Recycling müsste ich die abtrennen“, behauptet sie.

Der Grund für die Einführung der „Lass mich dran“-Deckel ist eine EU-Verordnung zur Vermeidung von Plastikmüll. Foto: IMAGO / MiS

Tatsächlich ist Antwort B jedoch richtig. Bis Juli 2024 müssen alle PET-Einwegflaschen auf die sogenannten „Tethered Caps“-Verschlüsse umgestellt werden. Sie sind fest mit der Verpackung verbunden und bleiben durch einen Sicherheitsring auch nach dem Öffnen am Flaschenhals befestigt. Grund dafür ist eine neue EU-Verordnung, mit der Plastikmüll vermieden werden soll. Der Aufdruck „Lass mich dran“ soll die Kunden auf die neuen Deckel aufmerksam machen und wird von Coca-Cola bereits seit November 2021 genutzt.

„Wer wird Millionär?“-Zuschauer fassungslos: „Einfacher wird’s nicht mehr“

„Wer wird Millionär?“-Teilnehmerin Romina ahnt von alldem nichts und nutzt den 50:50-Joker, bei dem ausgerechnet ihre favorisierte Antwort A wegfällt. Übrig bleiben Antwort B und Antwort C. „An der Schale von Äpfeln und Birnen macht total Sinn, aber wie soll da der Aufdruck dran sein?“, wundert sich die Blondine. Schließlich verschwendet sie auch noch den Publikumsjoker. Wie von der Tarantel gestochen springt fast die Hälfte der Zuschauer im RTL-Studio auf. „Noch nie eine Frage gesehen, bei der so viele Leute aufstehen konnten“, staunt ein Twitter-Nutzer. Im Netz macht sich geradezu blankes Entsetzen breit:

„Bekommt die noch irgendwas mit?“

„Ich werde richtig sauer, wenn man bei so einer Frage die Joker rausschmeißt.“

„In welcher Zeit lebt sie? Sie bekommt ja gar nix mit.“

„Wie kann man das noch nicht mitbekommen haben?“

„Das ist so nervig, das muss man doch wissen.“

„Einfacher wird’s nicht mehr.“

„Also jetzt muss sie B nehmen. C macht doch keinen Sinn.“

Am Ende hilft ihr ein junger Mann aus Emsdetten aus der Patsche und loggt für Romina Antwort B ein. Puh, gerade noch einmal Glück gehabt!

„Wer wird Millionär?“ läuft immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL sowie in der Mediathek von RTL+.