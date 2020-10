„Wer wird Millionär“: Nationalmannschaft bei Günther Jauch – Zuschauer sauer

Es sollte DAS TV-Highlight am Montagabend werden. Die deutsche Nationalmannschaft machte während ihrer Länderspielreise einen Halt in Köln und kämpfte bei „Wer wird Millionär“ und Geld für den guten Zweck. Doch einige Zuschauer fanden das gar nicht mal so toll.

Am Montagabend hat RTL ein ganz besonderes Highlight für seine Zuschauer geplant. In einer Spezial-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ treten fünf Fußballer der deutschen Nationalmannschaft und DFB-Direktor Oliver Bierhoff an.

„Wer wird Millionär?“-Spezial mit Nationalspielern

Vor allem waschechte Fußballfans dürften sich auf die „Wer wird Millionär?“-Folge von Montag freuen. Gleich fünf von Jogi Löws Jungs wollen beweisen, dass sie auch außerhalb des Feldes mithalten können. Gemeinsam mit Kevin Trapp versucht auch Oliver Bierhoff, die Million bei Günther Jauch zu knacken.

Das ist „Wer wird Millionär?“:

Die Quizshow „Wer wird Millionär?“ wird seit 1999 bei RTL ausgestrahlt

Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire?“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen - sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Anschließend bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt – mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten

Die Fragen sind auch online spielbar

Klingt also nach einer hochkarätigen Besetzung. Die RTL-Show könnte zudem mal eine etwas andere Seite der Profi-Kicker enthüllen. Schließlich geht es in der Sendung nicht nur um Sport.

RTL-Zuschauer bevorzugen „Das Sommerhaus der Stars“

Doch die Zuschauer wirken alles andere als begeistert. Unter einem Instagram-Post von RTL kritisieren einige User die Auswahl der Kandidaten. So schreibt ein Mann: „Also, Millionäre werden die ja kaum mehr, oder? Sind die doch wahrscheinlich eh schon alle.“ Zugegeben, mit 'Normalos' freut man sich als Zuschauer deutlich mehr, wenn sie einen hohen Geldbetrag erspielen.

Die Nationalmannschaft will in der RTL-Quizshow die Million knacken. Foto: TVNOW/Frank Hempel

Für die Fußballstars sind die Beträge vermutlich gar nichts Außergewöhnliches. Dennoch muss man festhalten, dass sie hierbei nicht für ihre private Kasse spielen, sondern für mehrere Wohltätigkeitsorganisationen. Die fehlende Spannung setzt auch einer weiteren Userin zu: „Da finde ich 'Das Sommerhaus der Stars' spannender.“

„Wer wird Millionär?“: Goretzka, Süle & Co. müssen sich beweisen

Tja... Auf Anspuck-Attacken und Intrigen, wie es bei den Reality-TV-Stars derzeit üblich ist, müssen die RTL-Zuschauer am Montagabend wohl verzichten. Andere Zuschauer zweifeln am Können der Sportler und vergleichen es schon vor der Ausstrahlung mit den aktuellen Spielergebnissen der deutschen Nationalmannschaft. „Wenn die so raten, wie sie Fußball spielen, wird das nichts“, so ein verärgerter User bei Instagram. Autsch!

Leon Gortezka und Joshua Kimmich stellen sich gemeinsam den kniffligen Fragen bei „Wer wird Millionär?“. Foto: TVNOW/Frank Hempel

Das Spezial „Wer wird Millionär? – Die Mannschaft spielt“ läuft am Montag, den 12. Oktober, um 20.15 Uhr bei RTL. Anschließend kannst du dir die ganze Folge auch in der TVNOW-Mediathek ansehen.