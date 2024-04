„Wer wird Millionär“: RTL muss eingreifen – „Ich muss unterbrechen“

Es sollte eine lustige Ostersendung werden, doch scheinbar hatte sich der Osterhase einen kleinen Spaß erlaubt. Unter ganz besonderen Voraussetzungen hatte Günther Jauch am Ostersonntag zu „Wer wird Millionär?“ eingeladen. Das Studio war bunt geschmückt, eine kleine Regeländerung gab es auch, insgesamt war der Moderator so richtig festlich gelaunt. Doch dann kamen Kandidatin Vera Hertler und ihre 16.000-Euro-Frage.

Wessen Karriere im Fernsehen exakt zugleich mit der von Ross Antony begonnen habe, wollte der RTL-Moderator wissen. Die Antwort-Optionen: Giovanni Zarrella, Lena Meyer-Landrut, Oliver Pocher oder Barbara Schöneberger. Boygroup-Fans wussten natürlich sofort Bescheid, die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin musste jedoch regelgerecht zur 16.000-Euro-Frage einen Joker nehmen, obwohl sie natürlich wusste, dass es sich um Zarrella handelte.

Mikrofon-Chaos bei „Wer wird Millionär?“

Und so sollte ein Gast aus dem Publikum „helfen“. Der jedoch schien das Rampenlicht etwas mehr zu genießen, als er sollte und quatschte erst einmal fröhlich drauflos. Er komme direkt aus der Nähe von Filderstadt aus Tübingen, er hätte genau dieselbe Antwort gegeben.

Zudem berichtete er, dass er Lehrer sei, mit den 500 Euro seinen Schülern ein Eis ausgeben wolle, da ja so langsam die ersten Sonnenstrahlen rauskämen. Und Jauch? Der verzweifelte langsam. „Wenn wir dem Mann das Mikrofon nicht wegnehmen, bin ich meinen Moderationsjob bald los“, scherzte der Quizmaster. Eine Vorlage für den Publikumsjoker.

„Das können wir ja auch mal probieren bei Gelegenheit, ich weiß nicht, ob dafür heute noch Zeit ist. Aber Horst Schlämmer hat das damals ausgezeichnet gemacht“, quasselte er einfach weiter.

Blöd nur, dass genau in diesem Moment auch noch das Mikro von Jauch selbst ausfiel. Und so musste sich in die wirre Situation auch noch die Regie einschalten. „Herr Jauch, ich muss kurz unterbrechen, Ihr Mikro ist ausgefallen, just in diesem Moment“, sprach eine Stimme aus dem Off. Und damit war das Chaos perfekt. Ach übrigens: Die Zarrella-Antwort war korrekt und Vera Hertler durfte weiter raten.