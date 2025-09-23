„Wer wird Millionär?“ – diese Kondom-Geschichte vergisst Jauch nie

s war ein Abend voller Fragen, Joker und Gelächter. Doch Kandidatin Anna Maria Martin y Moreno aus Bochum brachte etwas ganz anderes ins Spiel: eine Geschichte, die Günther Jauch nicht vergessen kann.

Am Montagabend (22. September) saß die 34-Jährige auf dem berühmten Stuhl. Neben sich hatte sie ihren Ehemann Miguel. Und als Jauch dessen Namen hörte, wurde er sofort hellhörig. „Kommt mir irgendwie bekannt vor“, meinte der Moderator.

„Wer wird Millionär?“: Ex-Kandidat packt aus: Sein kuriosester Jugendjob

Kein Wunder. Miguel war vor rund zehn Jahren selbst Kandidat bei „Wer wird Millionär?“. Und damals hinterließ er bleibenden Eindruck. Nicht mit Wissen, sondern mit einer pikanten Job-Beichte. Denn Miguel erzählte von seinem Nebenjob als Jugendlicher. Mit 18 Jahren arbeitete er für eine Studie der Uni Duisburg-Essen. Sein Titel: offizieller Kondomtester. Er musste die Präservative auf Tauglichkeit prüfen.

Jauch konnte es schon damals kaum fassen. Und ließ sich die Einzelheiten ganz genau erklären. Miguel erzählte lachend, dass der Arzt sogar zufrieden mit seinen Maßen war. „Über dem Durchschnitt“, sagte er damals stolz. Besonders brisant: Seine Frau Anna wusste bis zu diesem Moment nichts davon. Sie erfuhr live bei „Wer wird Millionär?“ von Miguels geheimem Nebenjob. Und musste es erstmal verdauen.

„Die Presse hat sich gemeldet“

Auch diesmal wollte Jauch natürlich wissen, was nach der Sendung passierte. Miguel grinste und erinnerte sich. „Die Presse hat sich gemeldet, aber wir wollten es nicht aufbauschen.“ Negative Reaktionen habe es keine gegeben. Im Gegenteil. Die Geschichte sorgte für viel Lacher im Freundeskreis.

Jauch schmunzelte: „So alle zehn Jahre kann man den mal wieder rausholen.“ Das Publikum lachte herzlich mit. Während Anna um die nächsten Fragen kämpfte, blieb die Kondom-Geschichte das Highlight des Abends. Ein perfektes Beispiel dafür, dass bei „Wer wird Millionär?“ nicht nur Wissen zählt. Manchmal sind es die Geschichten, die die Zuschauer nie vergessen.

