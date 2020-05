„Wer wird Millionär“: Beängstigendes Geräusch während der Show – Zuschauer stehen vor einem Rätsel

Er wollte sich bei „Wer wird Millionär“ gerade auf die Beantwortung der 200-Euro-Frage konzentrieren. Doch plötzlich wurde Kandidat Leon Szymanski (25) unsanft aus seiner Konzentration gerissen. Nach einem lauten Knall aus dem Publikumsbereich schreckte Kandidat Leon Szymanski (25) auf.

Dabei sind im RTL-Studio in Köln derzeit kaum Zuschauer erlaubt. Denn wegen der Corona-Krise herrscht auch bei der Aufzeichnung von „Wer wird Millionär“ der Ausnahmezustand. Jetzt rätselt das Netz, was passiert sein könnte.

„Wer wird Millionär“: Kandidat schreckt auf – „Was ist passiert?“

Es war die 200-Euro-Frage, als es plötzlich schepperte. Der 25-Jährige Kandidat aus Frankfurt drehte sich erschrocken um: „Was war das?“, fragte der 25-Jährige.

Bei Twitter gab es neben der Lockenpracht des Kandidaten danach nur ein Thema:

„Randale im Studio“

„Hab mich erschreckt“

„Hat sich der Regisseur erschossen?“

„Ein Kandidat reißt die Tribüne ab“

ER steckt hinter der Randale

Günther Jauch richtete seinen Blick ins beinahe leere Publikum. Dort saßen neben Szymanskis Freundin nur drei weitere Männer. Dabei handelte es sich um drei Ex-Kandidaten, die in der Vergangenheit die Million in der RTL-Show abgesahnt hatten. In der Corona-Zeit machen sie anstelle des Publikums als Joker mit.

„Wenn Menschen zu Geld gekommen sind, fangen sie an zu randalieren“, scherzte der RTL-Moderator. Darauf hob Leon Windscheid beschwichtigend die Hände und nahm den Ball von Günther Jauch humorvoll auf: „Das Portemonnaie ist heruntergefallen.“

Ex- Kandidat Leon Windscheid sorgte bei -„Wer wird Millionär“ für Aufregung. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Das ist „Wer wird MIllionär“:

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Quizshow „Who Wants to Be a Millionaire?“

Seit dem 3. September 1999 wird die Show bei RTL ausgestrahlt

Erster und bislang einziger Moderator ist Günther Jauch

Die Show wird in Köln produziert

In der Show kann maximal eine Million Euro gewonnen werden

Millionär bringt Kandidaten aus dem Konzept und revangiert sich

Was wirklich passiert war, klärte Windscheid am Ende nicht auf. Leon Szymanski dürfte es egal sein. Mit der 200-Euro-Frage hatte er letztlich keine Probleme.

Später sollte der Namensvetter ihm bei der 4.000-Euro-Frage auf die Sprünge helfen. Erst bei der 32.000-Frage zog Szymanski die Reißleine und nahm 16.000 Euro Gewinn mit.

Auf diese Frage wusste der Kandidat keine Antwort

Womit versucht der Wolf die sieben Geißlein im grimmschen Märchen zu überlisten?

A: Seife und Leim

B: Leim und Kreide

C: Kreide und Mehl

D: Mehl und Seife

Hättest du die richtige Antwort gewusst? Viele Eltern hätten sicher gepokert und richtigerweise auf die dritte Antwortmöglichkeit gesetzt. (ak)