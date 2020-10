„Wer wird Millionär?“: Jogis Jungs bekommen Unterstützung von DIESER Blondine

Jetzt ist es offiziell. Fünf Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft werden am 12. Oktober bei „Wer wird Millionär?“ um eine Million Euro spielen.

Kevin Trapp, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Lukas Klostermann, Niklas Süle sowie DFB-Direktor Oliver Bierhoff wollen bei „Wer wird Millionär?“ beweisen, dass sie auch abseits des Feldes mithalten können.

„Wer wird Millionär?“-Spezial: Jetzt dürfen Jogis Jungs ran

Unter dem Titel „Wer wird Millionär? – Die Mannschaft spielt“ sollen die Kicker am 12. Oktober in Zweierteams antreten. Jedes Duo darf selbst entscheiden, was mit dem erspielten Geldbetrag passieren soll.

50 Prozent aller Summen geht zunächst an die eigene Stiftung der Mannschaft („Treuhandstiftung der DFB-Stiftung Egidius Braun“). Goretzka und Kimmich wollen die andere Hälfte ihrer eigenen Spendenaktion „We Kick Corona“ zukommen lassen.

Süle und Klostermann möchten den Gewinn auf den RTL-Spendenmarathon und die „Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.“ aufteilen. Trapp und Bierhoff teilen ihren Restbetrag auf eine weitere Stiftung des DFB sowie der „DFB Mexiko-Hilfe“ auf.

Vor Moderator Günther Jauch muss die Nationalelf ihr Können beweisen. Foto: TVNOW/Frank Hempel

Das ist „Wer wird Millionär?":

Die Quizshow „Wer wird Millionär?“ wird seit 1999 bei RTL ausgestrahlt

Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire?“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen - sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Dann bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt – mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten

Die Fragen sind auch online spielbar

„Wer wird Millionär?“: Auf SIE können die Fußballer zählen

Auch wenn Jogis Jungs zeigen wollen, was sie wirklich können, macht es ihnen RTL ein klein wenig einfacher als den Standard-Kandidaten. Die Fußballer bekommen nicht drei, sondern vier Telefonjoker zur Verfügung gestellt. Auf ein Studiopublikum müssen sie hingegen wegen der Corona-Pandemie verzichten.

Neben drei selbst gewählten Jokern versteckt sich hinter dem vierten eine erfahrene „Wer wird Millionär?“-Kollegin. Niemand Geringeres als Barabara Schöneberger bietet den Kickern ihre Unterstützung an, wie RTL am Donnerstag bekannt gegeben hat.

Barbara Schöneberger soll den Fußballstars Hilfe leisten. Foto: imago images

Barbara Schöneberger hat schon über eine Million erspielt

Die Blondine hat im Jahr 2013 selbst die Million bei Günther Jauch geknackt. 2003 gewann sie bereits 64.000 Euro und drei Jahre später nochmal 125.000 Euro bei „Wer wird Millionär?“. Nicht schlecht! Barbara Schöneberger kennt sich also bestens aus.

Doch auch Nationalspieler konnten bereits in der Vergangenheit in der RTL-Quizshow abräumen. So erspielte Lukas Podolski einmal 125.000 Euro und Manuel Neuer konnte am Ende sogar 500.000 Euro für einen guten Zweck spenden.

Süle, Kimmich & Co. hätten Kandidatin Jasmin bei dieser Frage sicherlich aushelfen können. Welche Frage sie fälschlicherweise für eine Fußball-Frage hielt, liest du hier.

Das „Wer wird Millionär? – Die Mannschaft spielt“-Spezial läuft am 12. Oktober um 20.15 Uhr bei RTL.