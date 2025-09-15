Günther Jauch fällt bei „Wer wird Millionär?“ aus allen Wolken – „Was ist denn heute los?“

Nach monatelanger Sommerpause kehrt Günther Jauch mit neuen Folgen von „Wer wird Millionär?“ zurück.

Am Montagabend (15. September) empfängt der Jauch zu Beginn der Show eine Kandidatin namens Sophia Schneider, die vier Monate auf die Fortsetzung ihres Auftritts warten musste. Bei der 32.000-Euro-Frage kommt die Frau aus Kelkheim im Taunus allerdings ins Straucheln. Beim Blick ins Publikum fällt der „Wer wild Millionär?“-Moderator plötzlich aus allen Wolken.

„Wer wird Millionär?“ geht weiter

Darauf haben zahlreiche Quiz-Fans sehnsüchtig gewartet: Am Montagabend kehrt „Wer wird Millionär?“ zurück aus der Sommerpause. Nachdem Günther Jauch mit Krücken in das Studio gehumpelt kommt, begrüßt er das Publikum und seine erste Kandidatin des Abends.

+++ auch spannend: Bill Kaulitz wird „Wer wird Millionär“-Joker: „Günther Jauch ist nicht gut auf mich zu sprechen“ +++

Sophia Schneider war in der letzten Folge vor der Pause die „Überhangkandidatin“ in der Show und musste vier Monate auf ihre Fortsetzung warten. Nun möchte die Frau aus Kelkheim im Taunus an ihren bisherigen Erfolg in Form von 8.000 Euro anknüpfen. Nachdem sie die 16.000-Euro-Frage souverän beantworten konnte, gerät sie bei der nächsten Gewinnstufe allerdings ins Straucheln.

„Was ist denn heute los?“

Während die Kandidatin überlegt, wendet sich Günther Jauch an das Publikum und möchte wissen, wie schwer ein Omnibus sei. Als keiner aufsteht, ruft er überrascht: „Was ist denn heute los?“ „Ich glaube, ich frage das Publikum nicht“, entfährt es Sophia Schneider, was für Lacher im Studio sorgt.

+++ auch interessant für dich: „Wer wird Millionär?“ ohne Günther Jauch? DAS passiert wenn er ausfällt +++

Letztendlich muss sie sich doch an die Zuschauer wenden und sogar den Telefon-Joker nutzen. Beides bringt allerdings nichts, sodass sie an diesem Punkt abbricht und sich für die 16.000 Euro entscheidet.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt die neuen Folgen von „Wer wird Millionär?“ aktuell immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Vorfeld gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei RTL+.