Jubel-News für „Wer wird Millionär?“ – nur kurz nach Ausstrahlung ist es offiziell

Das große Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ hat „Wer wird Millionär?“ am Donnerstagabend (9. Oktober) bei RTL zu einem echten Quoten-Hit gemacht, wie „DWDL“ berichtet. Im Schnitt saßen 3,37 Millionen Menschen vor dem Fernseher, als Günther Jauch seine Kandidatinnen und Kandidaten mit Millionenfragen ins Schwitzen brachte. Das Quiz holte starke 18,2 Prozent Marktanteil.

Auch bei den werberelevanten Zuschauern lief es rund: In der Gruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte „Wer wird Millionär?“ 15,8 Prozent Marktanteil. Und bei den 14- bis 49-Jährigen legte die Show mit 18,7 Prozent sogar noch einen drauf. Damit war das Finale der neunten Staffel ein klarer Erfolg auf ganzer Linie.

„Wer wird Millionär?“ begeistert zur Primetime

Mit diesen Zahlen sicherte sich „Wer wird Millionär? 3-Millionen-Euro-Woche“ den Primetime-Sieg, kein anderes Format konnte an diesem Abend mithalten. RTL dominierte den Donnerstag und landete mit 11,7 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen an der Spitze. In der jüngeren Zielgruppe 14 bis 49 kam der Sender sogar auf 13,4 Prozent.

Nur ein Format war noch stärker: der „Wien-Krimi“ im Ersten. Der zog 4,60 Millionen Zuschauer an und verdrängte Günther Jauch knapp vom Gesamtpublikums-Thron. Dennoch erreichte „Wer wird Millionär?“ seinen besten Marktanteil seit Januar. Damals lief die erste „3-Millionen-Euro-Woche“ des Jahres. Und selbst das „Nachtjournal“ profitierte: Zum ersten Mal seit Mai knackte es wieder die Millionenmarke.

Konkurrenz im Schatten von „Wer wird Millionär?“

Während Jauch jubelte, sahen andere Sender alt aus. „The Voice of Germany“ fiel bei ProSieben mit 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erstmals in dieser Staffel in den einstelligen Bereich. Damit lag die Castingshow nur noch gleichauf mit „Jurassic World“ bei Vox.

Noch härter traf es Sat.1: Die neue Show „The Connection“ kam gerade einmal auf magere fünf Prozent und blieb mit 490.000 Zuschauern weit hinter den Erwartungen zurück.

Für RTL war es also ein voller Erfolg und für Günther Jauch der Beweis, dass „Wer wird Millionär?“ auch nach all den Jahren nichts von seiner Faszination verloren hat.