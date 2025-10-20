Flaute bei „Wer wird Millionär?“ – Quizfans warten bereits seit fünf Jahren

Bei „Wer wird Millionär?“ verfolgen Kandidaten alle dasselbe Ziel: die Million zu gewinnen. Doch der Weg dorthin ist lang und nur die wenigsten schaffen es bis zur letzten Frage. Viele steigen vorher aus oder verlieren kurz vor Schluss. Dass jemand tatsächlich den Hauptgewinn holt, ist mittlerweile zur Seltenheit geworden. Besonders überraschend: Seit über fünf Jahren hat bei Günther Jauch kein Teilnehmer mehr die Million abgeräumt.

Der letzte große Gewinn liegt schon einige Zeit zurück.

„Wer wird Millionär?“ seit über fünf Jahren ohne Hauptgewinner

Am 24. März 2020 gewann Ronald Tenholte aus Köln als bislang letzter Kandidat die Million. Seitdem herrscht bei der beliebten RTL-Quizshow eine echte Flaute. Eine so lange Durststrecke hat es in 26 Jahren „Wer wird Millionär?“ noch nie gegeben.

Insgesamt konnten seit dem Start der Sendung im Jahr 1999 übrigens 16 Kandidaten alle 15 Fragen richtig beantworten. Den Anfang machte Eckhard Freise am 2. Dezember 2000. Der Geschichtsprofessor aus Münster schrieb damit TV-Geschichte und ist bis heute als Experte im ARD-Format „Quizduell-Olymp“ zu sehen. Zehn der Millionengewinne entstanden in regulären Folgen, sechs in Spezialausgaben.

Promis räumten bereits bei „Wer wird Millionär?“ ab

Auch im Prominenten-Special wurde schon mehrfach groß abgeräumt. Oliver Pocher war 2008 der erste Promi, der den Jackpot knackte. Ihm folgten Thomas Gottschalk im November desselben Jahres und Barbara Schöneberger im Mai 2011. Da die Gewinne in diesen Runden für den guten Zweck gespendet werden, zeigte sich Günther Jauch hier etwas großzügiger.

Einen Sonderfall stellt auch Kandidatin Nadja Sidikjar dar. Sie erspielte 2015 im zweiten Jackpot-Special sogar 1.538.450 Euro, ohne die 15. Frage beantworten zu müssen.

Seitdem hoffen Quizfans darauf, dass bald wieder jemand alle Fragen richtig beantwortet und es im Studio endlich wieder Konfetti regnet.