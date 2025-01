„Wer wird Millionär?“: Kurz nach RTL-Ausstrahlung macht die Nachricht die Runde

Pünktlich um 20.15 Uhr begrüßte Günther Jauch das Publikum am Montagabend (6. Januar) zur ersten Folge von „Wer wird Millionär?“ im neuen Jahr. Die gesamte Woche lang wird er mit den Kandidaten in der berühmt-berüchtigten 3-Millionen-Euro-Woche spielen.

Der Auftakt brachte dabei viele spannende aber auch kuriose Momente mit sich. Doch konnte man die Zuschauer mit der Sonderausgabe von „Wer wird Millionär?“ überzeugen? Oder entschieden sie sich an diesem Montagabend dann doch für das Programm der Konkurrenz?

„Wer wird Millionär?“: RTL erhält die frohe Botschaft

Ein Tag nach der Ausstrahlung veröffentlicht das Branchenmagazin DWDL die Quoten des Abends. Dabei kann RTL mit der ersten Folge von „Wer wird Millionär?“ ordentlich abräumen. Insgesamt sahen 3,18 Millionen Menschen zu und verschafften dem Sender somit einen Marktanteil von rund 15,9 Prozent.

Bei der jüngeren Zielgruppe sah es für Günther Jauch und seine RTL-Sendung sogar noch besser aus. Dort holte man sich mit 0,63 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,8 Prozent locker den Tagessieg in der Primetime. Doch einen Wermutstropfen gibt es am Ende des Tages dann doch.

„Wer wird Millionär?“ hinter ARD

Schaut man auf die Quote des Gesamtpublikums, sind die öffentlich-rechtlichen Sender wie so oft stärker. Am beliebtesten war an diesem Abend der ARD-Film „Großstadtrevier: Im Moment der Angst“, der insgesamt 5,08 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte. An den Marktanteil von 20 Prozent kommt „Wer wird Millionär?“ somit nicht ran.

RTL zeigt die 3-Millionen-Euro-Woche von „Wer wird Millionär?“ vom 6. Januar bis zum 10. Januar ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.