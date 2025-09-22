Enthüllt: So läuft es mit Zuschauerfragen bei „Wer wird Millionär?“

Seit 1999 knobeln die Deutschen mit Günther Jauch. „Wer wird Millionär?“ ist längst Kult. Millionen Zuschauer rätseln jede Woche mit. Vier Joker, 15 Fragen und die Chance auf eine Million Euro.

Doch woher kommen eigentlich die Fragen? Und können Zuschauer selbst welche einreichen? Unsere Redaktion klärt auf.

So entstehen die Fragen bei „Wer wird Millionär“

Die Idee

Ideen für Fragen entstehen laut RTL überall. Beim Zeitungslesen, beim Einkaufen oder beim Surfen im Netz. Alles, was auffällt, könnte später im Studio landen. Doch von der Idee bis in die Sendung ist es ein langer Weg.

Datenbank

Zuerst wird die Idee mit einer Datenbank abgeglichen. Darin liegen alle Fragen, die jemals gestellt wurden. So wird verhindert, dass eine Frage doppelt auftaucht. Nur wenn es sie noch nicht gibt, darf der Autor weitermachen.

Quellen und Schwierigkeitsgrad

Dann kommt die Software ins Spiel. Mit ihr wird die Frage in ein spezielles System eingetragen. Dazu gehört ein Schwierigkeitsgrad von eins bis zehn. Auch erste Antwortmöglichkeiten werden vorgeschlagen. Doch damit ist es noch lange nicht getan. Günther Jauch verriet einst in der Show: „Mindestens drei unabhängige Quellen müssen vorhanden sein, bevor eine Frage überhaupt eine Chance hat.“ Wikipedia allein reicht nicht.

Sind Zuschauerfragen erlaubt?

Erste interne Diskussion und Prüfung

Danach diskutiert die Redaktion. Ist die Frage geeignet? Passt der Schwierigkeitsgrad? Gerade bei lustigen Fragen wird nach Alternativen gesucht. Schließlich soll auch der Unterhaltungsfaktor stimmen.

Weitere Prüfung von RTL und Endemol

Dann geht die Frage an RTL und an Produktionsfirma Endemol. Beide prüfen erneut Inhalt, Form und Einstufung. Selbst danach ist das Stück Arbeit noch nicht erledigt.

Abschließende Überprüfung

In der Endkontrolle nehmen sich zwei Autoren die Frage noch einmal vor. Sie prüfen alle Fakten. Anschließend liest eine Lektorin das Ganze gegen. Erst dann erhält die Frage den Status „spielberechtigt“ und wandert in den offiziellen Pool.

Wer als treuer Zuschauer also gehofft hat, selbst Fragen einzusenden, wird enttäuscht. „Man kann keine eigenen Fragen einreichen“, bestätigt RTL gegenüber unserer Redaktion.