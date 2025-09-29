„Ach, ich Depp!“ – Jauch verplappert sich bei 4.000-Euro-Frage

Eigentlich kennt man Günther Jauch (69) als cleveren Quizmaster. Abgeklärt, charmant, immer mit einem lockeren Spruch. Doch in der Folge vom Montag (29. September) von „Wer wird Millionär?“ unterläuft ihm ein Patzer, der so noch nie passiert ist.

Kandidatin Julia Zeiher sitzt bei der 4.000-Euro-Frage. Gesucht wird ein Verb, das ähnlich wie „twittern“ seinen Ursprung in einem Dienst hat, der im Mai eingestellt wurde. Zur Auswahl stehen: googeln, simsen, skypen und facebooken.

„Wer wird Millionär“: Moderator gibt ungewollt Hilfe

Julia ist unsicher. Sie lacht und fragt: „Wer sagt denn noch simsen, außer meiner Oma?“ Da passiert es: Günther Jauch fängt an zu erzählen. Ganz nebenbei verrät er: „Ich mache kein WhatsApp. Ich schreibe lieber SMS.“

Damit liefert der Moderator unfreiwillig einen entscheidenden Hinweis. Denn wenn er immer noch SMS verschickt, kann der Dienst ja nicht eingestellt sein. Julia lächelt erleichtert. Sie hat plötzlich eine Spur. Doch dann bemerkt Jauch selbst, was er da gerade angerichtet hat. „Ach, ich Depp! Jetzt haben Sie mich reingelegt“, ruft er. Das Publikum lacht.

Kandidatin ignoriert den Tipp

Jauch versucht, die Situation mit Humor zu retten: „Vielleicht antwortet mir deshalb niemand seit Mai. Ich kriege nie eine Antwort auf meine SMS.“ Doch am Ende hilft es Julia gar nichts. Sie zieht den 50:50-Joker, schwankt und entscheidet sich ausgerechnet für „simsen“. Eine Bauchentscheidung gegen Jauchs unfreiwilligen Tipp. Bitterer Fehler!

Die richtige Lösung wäre „skypen“ gewesen. Julia fällt zurück auf 500 Euro. Der Traum vom großen Gewinn ist geplatzt.

RTL zeigt eine neue Folge „Wer wird Millionär" immer montags ab 20.15 Uhr