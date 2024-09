Günther Jauch: Stunden nach „Wer wird Millionär“ bestätigt sich der erste Verdacht

„Wer wird Millionär?“ ist zurück und hat gleich am ersten Abend ein Feuerwerk der Spannung gezündet! Nach der langen Sommerpause hat sich RTL-Quizmaster Günther Jauch mit einer spektakulären 3-Millionen-Euro-Woche zurückgemeldet und bewiesen, dass er der unangefochtene König des deutschen Quizshows ist.

Die Frage, die alle umtrieb: Würde die Show nach der Pause noch immer die Massen begeistern können? Die Antwort: Ein donnerndes Ja!

„Wer wird Millionär“: Jetzt herrscht Gewissheit

2,80 Millionen Zuschauer klebten laut RTL am Montagabend (2. September) an den Bildschirmen, als die ersten Kandidaten ins Rampenlicht traten und um die Millionen kämpften. Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Show einen beeindruckenden Marktanteil von 15,7 Prozent. Wer hätte gedacht, dass „Klugscheißerei“ so spannend sein kann?

Während RTL mit „Wer wird Millionär?“ die Quotenkrone aufsetzte, freute sich der Sender auch über die starken Zahlen für „RTL Direkt“ und das „Nachtjournal“. An diesem Abend ließ RTL die Konkurrenz weit hinter sich und sicherte sich in den jungen Zielgruppen den Tagessieg mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent.

Bei Vox ließen zur Primetime die „Löwen“ wieder nichts anbrennen. 1,23 Millionen Menschen schalteten laut „DWDL“ zum Start in die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ein, 430.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Gründershow damit sehr gute 10,0 Prozent Marktanteil.

Am Dienstagabend (3. September) geht es mit Teil zwei der 3-Millionen-Euro-Woche weiter, und die Spannung steigt weiter an. Wer wird es bis ins große Finale am Donnerstag schaffen? Wird jemand den ultimativen Sieg erringen und die höchste Gewinnsumme in der Geschichte der Show mit nach Hause nehmen?