„Wer wird Millionär“-Kandidat ist ein Genie – als er Günther Jauch DAS verrät, fällt er vom Glauben ab

Bei „Wer wird Millionär“ saßen schon viele außergewöhnliche Kandidaten auf dem Ratestuhl gegenüber Günther Jauch. Doch ein waschechtes Genie war sicherlich noch nicht dabei. Bis jetzt. Denn WWM-Teilnehmer Konrad ist ein absolutes Mathe-Ass.

Als er während der RTL-Quizsendung auch noch eine Geschichte aus seiner Schulzeit verrät, ist Günther Jauch sprachlos.

„Wer wird Millionär“-Kandidat ist Genie – Günther Jauch ist sprachlos

Damit hätte „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch wohl nicht gerechnet. Sein Kandidat Konrad hat in der Schule alle mit seinem Mathewissen abgezogen. „In der fünften oder sechsten Klasse habe ich was vom Satz des Pythagoras mitbekommen, dass man damit Abstände ausrechnen kann und das fand ich klasse“, erklärt der Kandidat im TV.

Seine Vorliebe für das Unterrichtsfach ging schließlich so weit, dass er in der siebten Klasse am Mathe-Unterricht der elften Klasse teilnehmen durfte. Am Ende hat er sogar mit 15 Jahren in der neunten Klasse die Mathe-Abiturprüfung der 13. Klasse geschrieben.

„Wer wird Millionär“-Kandidat: Genie, aber sitzen geblieben

In den anderen Fächern glänzte Konrad aber nicht so wie in Mathe. Günther Jauch weiß darüber Bescheid: „Machen wir es kurz: In der neunten Klasse sind Sie mal sitzen geblieben“. Das bejaht der WWM-Kandidat dann auch kleinlaut.

Doch welche Note schaffte er am Ende wohl? Die Antwort dazu verrät der „Wer wird Millionär“ schließlich auch in der Sendung.

Wenn du die Antwort erfahren willst, kannst du das Montagabend ab 20.15 Uhr bei RTL oder in der Mediathek bei RTL+.