„Wer wird Millionär?“ ohne Günther Jauch? DAS passiert wenn er ausfällt

Er ist ein Urgestein des deutschen Fernsehens und wird für seine Moderation der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ geschätzt. Bereits seit dem Jahr 1999 begeistert die Sendung Jung und Alt. Das Konzept ist einfach erklärt: Jeweils ein Kandidat muss Quizfragen beantworten und kann am Ende bis zu einer Million Euro mit nach Hause nehmen.

Ein „Wer wird Millionär?“ ohne Günther Jauch ist kaum vorstellbar. Mit seinem Charme und Humor verzaubert er jedes Mal aufs Neue die Zuschauer. Zuletzt erschien der Moderator auf Krücken, nachdem er sich eine Verletzung am Fuß zugezogen hatte. Doch was passiert, wenn der Fernsehstar mal langfristiger ausfallen sollte? RTL spricht mit dieser Redaktion Klartext.

„Wer wird Millionär?“: Gibt es einen Notfallplan?

Am Montag (15. September) startet die neue Staffel von „Wer wird Millionär?“. Doch Ur-Gestein Günther Jauch jagte seinen Fans kurz vor dem Staffelstart einen ordentlichen Schrecken ein. Mit Krücken humpelt er ins Studio und erklärt in einem Video auf der RTL-Website: „Blöd mit dem Fuß umgeknickt, und dann heißt es: Das wird aber jetzt mal 4 bis 6 Wochen eine Humpelage.“

Doch schnell gibt der Moderator Entwarnung und bekräftigt: „Beim Fernsehen ist nun mal entscheidend, ob etwas sendungsgefährdend oder nicht sendungsgefährdend ist. Dieser Zustand ist nicht schön, aber er ist nicht sendungsgefährdend.“ Die beliebte Quizshow kann Jauch also auch mit einem verletzten Fuß moderieren.

Doch was geschieht mit „Wer wird Millionär?“ wenn der sympathische Quizmaster aufgrund einer Krankheit oder Verletzung mal für eine längere Zeit ausfällt? Hat der Sender in diesem Fall eine Vertretung in petto oder werden die gesamten Dreharbeiten abgesagt?

Ein Sprecher von RTL verrät dieser Redaktion: „Nein, es gibt keinen Notfallplan. Sollte Herr Jauch einmal ausfallen, entscheiden wir dann, was wir machen.“ Falls dieser Worst Case einmal eintreten sollte, müsste sich der Sender also in kürzester Zeit um einen Ersatz kümmern.

Es bleibt zu hoffen, dass sich Günther Jauch auch in den kommenden Jahren bester Gesundheit erfreuen kann. Ein „Wer wird Millionär?“ ohne den Moderator wäre auch für die Zuschauer sicherlich kaum denkbar.