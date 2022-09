„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch lüftet Geheimnis – „Vor ein paar Jahren erfahren“

„Wer wird Millionär?„-Moderator Günther Jauch ist eigentlich für seine Verschwiegenheit in privaten Dingen bekannt. Doch in der Folge der Quiz-Show, die am Montag (19. September) auf RTL läuft, plaudert der 66-Jährige plötzlich aus dem Nähkästchen. Eine Frage zu Trier und Karl Marx führt dazu, dass der „Wer wird Millionär?„-Star ein Detail aus seiner Familiengeschichte enthüllt.

„Wer wird Millionär“-Moderator stellt Kandidat plötzlich überraschende Frage

Weil sein Kandidat aus Tier kommt, der Stadt, in der auch der Philosoph Karl Marx geboren wurde, stellt Günther Jauch seinem Gegenüber plötzlich eine überraschende Frage.

„Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch plaudert aus dem Nähkästchen. Foto: RTL+

„Wer hat die Geburtsurkunde von Karl Marx unterzeichnet?“, will der „Wer wird Millionär?“-Moderator wissen – allerdings wohl aus reinem Privatvergnügen. Denn als der Kandidat passen muss und stattdessen den TV-Star nach der Antwort fragt, scherzt dieser: „Ich erinnere mich.“

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch wird besondere Ehre zuteil

Schon kurz darauf gibt Jauch allerdings zu: „Nein, ich war nicht dabei, das war mein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater.“ Weiter enthüllt er, dass dieser damals zweiter Bürgermeister von Trier gewesen sei und deshalb die Geburtsurkunde des im Mai 1818 geborenen Karl Marx ausgefertigt und unterschrieben habe.

„Habe ich auch erst vor ein paar Jahren erfahren. Seitdem, immer wenn Karl Marx irgendein Jubiläum hat, darf ich diese Urkunde immer wieder vorlesen“, erzählt der Moderator weiterhin aus seinem Privatleben.

Was für ein ungewohnter Einblick in die Vergangenheit und das Leben des „Wer wird Millionär?“-Stars! Was in der Folge sonst noch passiert, kannst du ab 20.15 Uhr auf RTL oder im Stream bei RTL+ sehen.