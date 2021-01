„Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch muss in Quizshow aussetzen – „Eine Hiobsbotschaft“

Oh weh! Damit hat Günther Jauch sicher nicht gerechnet...

Eigentlich kennt man den RTL-Quizshowmaster Günther Jauch von „Wer wird Millionär?“. Hin und wieder sieht man ihn auch bei Auftritten anderer Quizsendungen. So geschehen am Mittwochabend bei einer Sendung der ARD.

Leider verläuft der Dreh jedoch nicht wie geplant für den „Wer wird Millionär?“-Moderator.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch muss in Quizshow aussetzen

Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Ralf Schmitz und Jan Josef Liefers stellen sich Frank Plasbergs Fragen. Foto: NDR/Max Kohr

Wegen eines schmerzhaften Leidens muss Günther Jauch bei „2020 – Das Quiz“ aussetzen. „Wer wird Millionär?“-Star Günther Jauch soll sein Allgemeinwissen in der Show von Frank Plasberg auf die Probe stellen. Ob er sich neben Moderatorin Barbara Schöneberger, Komiker Ralf Schmitz und Schauspieler Jan Josef Liefers beweisen kann?

Schon zu Beginn der Sendung verkündet Plasberg: „Ich habe eine Hiobsbotschaft: Der Mann hat Hexenschuss. Er kann nicht alle Spiele mitmachen.“ Ganz so ernst scheint es aber nicht zu sein. Denn sofort bricht Jauch in Gelächter aus.

„Wer wird Millionär?“-Star klagte vor genau 10 Jahren über dasselbe Problem

Ralf Schmitz ruft dazwischen: „Das ist eine Ausrede!“ Und auch Barbara Schöneberger hat so ihre Zweifel, wenn sie sich Günther Jauch ansieht. Will sich der 64-Jährige etwa nur vor der Herausforderung drücken?

Ironischerweise klagte Jauch genau vor zehn Jahren in derselben Quizshow über einen Hexenschuss. Vielleicht handelt es sich bei Plasbergs „Hiobsbotschaft“ also nur um einen witzigen Insider-Gag.

Trotz akuter Kreuzschmerzen scheint Günther Jauch eine Menge Spaß bei „2020 – Das Quiz“ zu haben. Foto: NDR/Max Kohr

Denn in der Regel ist Jauch da, um zu gewinnen. Anders als Schöneberger und Schmitz, die betonen, sie seien nur in der Show zu Gast, um viel lachen zu können.

„Wer wird Millionär“-Moderator wird von Horst Lichter vertreten

Für die Spiele, bei denen Günther Jauch ausfallen muss, habe er aber laut eigener Aussage „großartigen“ Ersatz gefunden. Um wen es sich dabei handelt, soll zunächst eine Überraschung bleiben.

Nach 105 Minuten ist es soweit: Niemand Geringeres als Horst Lichter springt für den „Wer wird Millionär?“-Star ein, als es darum geht, einen Parkour auf Skiern zu überqueren.

