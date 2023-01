„Wer wird Millionär“: Absolute Sensation! DAS hat Günther Jauch in 24 Jahren noch nicht erlebt

Keiner sitzt so lange auf dem „Wer wird Millionär“-Stuhl, wie er: Günther Jauch ist von Tag eins das Gesicht der beliebten Quiz-Show. In der ersten Woche des neuen Jahres 2023 gibt es bei RTL eine ganze Woche lang jeden Abend eine Sendung im Rahmen der 3-Millionen-Woche. Am Montagabend (02. Januar) passiert etwas, was es noch nie gab.

Da staunt Günther Jauch nicht schlecht. Er hat in knapp 24 Jahren schon einiges erlebt. Von peinlichen Patzern über laute Lacher bis hin glücklichen Gewinnern war schon alles mit dabei. Doch das hat er wirklich so noch nicht gesehen bei „Wer wird Millionär“.

Als Kandidat Benjamin Burg als schnellster die Einstiegfrage beantwortet und gegenüber von Günther Jauch Platz nimmt, sprudelt es sofort aus dem Moderator raus: „Es ist etwas passiert, was in 24 Jahren noch nie passiert ist“. Was hat es damit auf sich?

Bei „Wer wird Millionär“ spielt eigentlich jeder für sich. Doch am ersten Abend der 3-Millionen-Woche gab es zum ersten Mal ein Paar unter den Kandidaten. Der Haken an der ganzen Sache: Dem Sender fiel das erst auf, als die beiden es auflösen. Letztendlich dachte sich RTL wohl ‚Was solls?‘ und lässt das Ganze durchgehen.

„Wer wird Millionär?“: Plötzlich verlässt sie das Studio

Die Freundin des Kandidaten, Kerstin Jacob-Rauch, rutscht ganz aufgeregt auf ihrem Stuhl hin und her. Doch das hat nicht nur was damit zu tun, dass ihr Freund gerade bei Günther Jauch um eine Menge Geld spielt, sondern, weil sie dringend mal wohin muss. Prompt springt sie auf und will das Studio verlassen.

Der Grund: Vor lauter Aufregung drückt die Blase und sie möchte auf die Toilette. Natürlich wird ihr das nicht verwehrt und die Partnerin des Kandidaten huscht von ihrem Platz. Bei der 300 Euro Frage ist sie dann auch wieder da und drückt ihrem Liebsten die Daumen.

