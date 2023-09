„Wer wird Millionär“: Jauch entlässt Mitarbeiter während Liveshow

Es war ein ganz normaler Abend bei der beliebten Quizsendung „Wer wird Millionär“ auf RTL, als plötzlich ein unerwartetes Geräusch die Studioatmosphäre störte.

Moderator Günther Jauch diskutierte gerade mit der Kandidatin Ingrid Redlefsen über die Frage „Wie könnte der klangvolle Name Enzo Ferrari ins Deutsche übertragen lauten?“ Plötzlich wurden beide aus ihren Gedanken gerissen.

„Wer wird Millionär“: Jauch reagiert sofort

Der schrille Ton war ganz offensichtlich das Klingeln eines Handys. Sichtlich empört darüber, dass ein Telefon während der Sendung klingelte, erinnerte Jauch daran, dass Handys im Studio eigentlich verboten seien. „Das hatten wir schon lange nicht mehr!“, so der Moderator.

Normalerweise würde die Redaktion von „Wer wird Millionär“ einen solchen Fauxpas aus der Sendung schneiden, denn die Folgen werden vorher aufgezeichnet. Aber ausgerechnet die Show vom 5. September wurde im Zuge der „3-Millionen-Euro-Woche“ live gesendet.

Der „Wer wird Millionär“-Moderator machte den Störenfried samt Handy schnell ausfindig: Es handelte sich auch noch verbotenerweise um das Mobiltelefon eines Mitarbeiters. Jauch zeigte sich ganz ungehalten und schmiss besagte Person kurzerhand raus: „Er ist nicht mehr beschäftigt. He has just left the building. Das war sein letzter Tag heute.“

Alles nur Spaß

Natürlich war das Ganze von Günther Jauch nur humorvoll gemeint. Die komische Szene sorgte für viele Lacher im Studio und auch bei den Zuschauern zu Hause. RTL fand die Situation so amüsant, dass der Sender selbst einen Clip davon auf Instagram postete, um die Fans von „Wer wird Millionär“ an diesem humorvollen Moment teilhaben zu lassen.

Einer der Instagram-User beantwortet dabei die Frage, bei der die „Wer wird Millionär“-Kandidatin in Schwanken geriet: „Heinz Schmidt, wobei es eigentlich Schmied wäre.“ Der Erfinder des gleichnamigen Sportwagens arbeitete nämlich vor seinem Erfolg als Rennfahrer und Autobauer in der Schmiede seines Vaters.