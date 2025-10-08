„Wer wird Millionär?“-Kandidat zerlegt Günther Jauchs Look

Fans von „Wer wird Millionär?“ kommen in dieser Woche voll und ganz auf ihre Kosten. Denn endlich ist es wieder soweit und die große „3-Millionen-Euro-Woche“ flimmert über die Fernsehbildschirme. Am Montag (6. Oktober), Dienstag (7. Oktober) und Mittwoch (8. Oktober) führt Günther Jauch durch die sogenannten Qualifikationssendungen.

Die Kandidaten, die in diesen Shows mindestens 16.000 Euro erspielt haben, dürfen am Donnerstag (9. November) um den Hauptgewinn von 3 Millionen Euro kämpfen. Doch bereits am zweiten Abend der Sonder-Ausgabe erschleicht sich Günther Jauch eine kostenlose PR-Beratung von einem der Kandidaten.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat hat guten Tipp parat

Hendrik Stamm ist der erste Kandidat des großen „Wer wird Millionär?“-Abends. Der 28-Jährige wohnt in Köln und arbeitet als PR-Berater. Als emotionale Unterstützung hat er seinen guten Freund Leon mitgebracht. Nach der erfolgreich beantworteten 500-Euro-Frage möchte Günther Jauch wissen, wie lange sich der junge Mann die Quizshow bereits anschaut. Hendrik bekräftigt, dass er die Sendung bereits seit seiner Grundschulzeit liebt.

Plötzlich kommt Jauch eine Idee. Der Moderator fragt: „Dann haben Sie mich ja relativ lang beobachtet. Was würden sie mir PR-mäßig raten, woran ich noch ein bisschen arbeiten könnte?“ Hendrik zeigt sich verunsichert und pflichtet zunächst bei: „Das ist schwer zu sagen. Mir würden nicht so viele Dinge einfallen.“

+++ Gewusst? Erster „Wer wird Millionär?“-Gewinner ist kein Unbekannter +++

Doch dann verkündet der „Wer wird Millionär?“-Kandidat doch noch einen Verbesserungsvorschlag. Hendrik findet: „Vielleicht eine andere Hemdfarbe.“ Das Publikum bricht in Gelächter aus. Jauch schaut hingegen betroffen auf sein weißes Hemd herunter. Der 28-Jährige versucht zu beschwichtigen: „Die Krawatte finde ich sehr ansprechend!“ Doch der Moderator nimmt die Kritik mit Humor und kommentiert seine gepunktete Krawatte mit den Worten: „Ich habe gehört, dass Polka-Dot-Muster jetzt in der neuen Saison in sein sollen. Wurde mir heute früh erklärt.“

Dennoch nimmt sich Günther Jauch den Vorschlag des Kandidaten zu Herzen und verkündet: „Ja, ein neues Hemd. Ich gebe das mal so weiter. Alle fünf Jahre ist das mal drin, aber mal gucken.“

Schlussendlich scheitert Hendrik an der 32.000-Euro-Frage. Doch aufgrund seines Gewinns von 16.000 Euro darf der Kandidat beim großen „Wer wird Millionär?“-Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ am Donnerstag teilnehmen. Ob er dann einen weiteren Modetipp für Jauch im Gepäck hat, bleibt abzuwarten.