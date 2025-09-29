„Ich entscheide das gern spontan“: Jauch überrascht mit Einblick in „Wer wird Millionär?“

Seit mehr als 25 Jahren steht Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ im Rampenlicht. Der 69-Jährige ist längst eine TV-Legende und hat in dieser Zeit unzählige Kandidaten durch spannende Quizrunden begleitet. Doch wie genau entscheidet er, wem er während der Show eher den Weg erleichtert – und wen er stärker unter Druck setzt? Diese Frage beschäftigt Zuschauer seit vielen Jahren.

In einem Gespräch mit der Programmzeitschrift „TVdirekt“ erklärte Jauch nun, wie er seine Auswahl trifft. Besonders spannend wurde es, als er über das große Finale der „3-Millionen-Euro-Wochen“ (läuft wieder ab dem 6. Oktober) sprach. „Die besten Chancen haben die Kandidaten, die während der Woche am meisten gewonnen haben“, verriet der Moderator. Damit stellte er klar, dass Leistung im Vorfeld eine entscheidende Rolle spielt.

„Wer wird Millionär“: Überraschendes Geständnis

Doch Jauch überraschte mit einem unerwarteten Zusatz. Er gestand, dass er sich in entscheidenden Momenten nicht an starre Regeln hält. „Ich lasse mich da oft von der aktuellen Stimmung in der Sendung leiten“, sagte er im „TVdirekt“-Interview. Und weiter: „Ich […] entscheide das auch gern spontan.“ Mit diesen Worten öffnete Jauch ein Geheimnis, das viele Zuschauer bislang nicht kannten.

Auch seine grundsätzliche Haltung zu den Kandidaten erläuterte er. Gegenüber „web.de“ betonte er: „Ich habe keine Agenda – bei niemandem. Weder möchte ich jemandem aus Sympathie zu einem Gewinn verhelfen, noch möchte ich aus einer Antipathie heraus einen Gewinn verhindern.“ Die Offenheit zeigt, wie sehr Jauch Wert auf Fairness legt. Gleichzeitig räumte er aber auch ein: „Ich bin hart, aber ungerecht.“

Klar ist: Bei „Wer wird Millionär?“ bleibt die Spannung auch nach über 25 Jahren ungebrochen.