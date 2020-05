Wer wird Millionär: Fiese Aktion von RTL – Sender verrät ernsthaft ...

Was sollte das denn bitte?! So macht das Raten vor dem Fernseher überhaupt keinen Spaß mehr. Am Montagabend kämpfte Antje König bei „Wer wird Millionär“ um den ganz großen Geldgewinn.

Doch plötzlich hakte es bei der sympathischen Dame. Die Frage: „Wobei kommen ERS und DRS zum Einsatz?“, war für „Wer wird Millionär“-Kandidatin Antje König einfach nicht zu lösen.

Wer wird Millionär: RTL spoilert Antwort bereits vor Show

Und auch ihr Telefonjoker wusste nicht, ob ERS und DRS bei Auslandsüberweisungen, beim Kaffee kochen, beim Sehtest oder bei Formel-1-Rennen vorkommen.

Nachdem auch ihre Schwester im nicht vorhandenen Publikum kapitulierte, gab König auf.

Wer wird Millionär: Zuschauer wissen schon vor der Show die Antwort

Doch wer vorm Fernseher mitquizzen wollte und vor Beginn der Show noch kurz auf dem Internetauftritt des Kölner Senders vorbeigeschaut hatte, wusste schon längst über die Antwort Bescheid.

Das ist „Wer wird Millionär?“:

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Quizshow „Who wants to be a Millionaire?“

Seit dem 3. September 1999 wird die Show bei RTL ausgestrahlt

Erster und bislang einziger Moderator ist Günther Jauch

Die Show wird in Köln produziert

Bei „Wer wird Millionär?“ können Kandidaten eine Million Euro gewinnen

Derzeit wird die Show wegen des Coronavirus ohne Publikum aufgezeichnet

Als Ersatzjoker für das Publikum dienen ehemalige Millionen-Gewinner

Die Show läuft montags um 20.15 Uhr

Dort hatte RTL nämlich bereits um 20.05 Uhr Werbung für sein „Wer wird Millionär“-Onlinespiel gemacht und - ja ricvhtig (!) - das Ergebnis bereits gespoilert.

Wer wird Millionär: Das sind ERS und DRS

Es handelte sich um Formel-1-Rennen. So dient das ERS (Energy Recovery System) zur Rückgewinnung von verbrauchter Energie im Motor und das DRS (Drag Reduction System) reduziert den Luftwiderstand des Heckflügels. Tja, da soll mal einer drauf kommen, wenn vor der Quizshow nicht gerade zuvor alles schon gespoilert wurde...