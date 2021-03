„Wer wird Millionär?“: Kandidatin haut einen raus – und hat die RTL-Zuschauer auf ihrer Seite

Kathrin Kirste in der Quizshow „Wer wird Millionär?“ bei RTL.

Da hat sie aber einen rausgehauen! In der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ sprach eine Kandidatin nun Klartext und sagte Günther Jauch das ins Gesicht, was etliche Zuschauer schon lange denken.

Denn Kathrin Kirste ergriff die Chance und konfrontierte „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch während der Sendung mit einem Kritikpunkt, der das RTL-Publikum schon seit Jahren auf die Palme bringt.

„Wer wird Millionär?“ (RTL): Kandidatin haut einen raus - etliche Zuschauer sind ihrer Meinung

In einer kurzen Vorschau der neuen „Wer wird Millionär?“-Ausgabe verspricht vor allem Kandidatin Kathrin Kirste für laute Lacher zu sorgen. Günther Jauch will von ihr wissen, „was der größte Killer insgesamt bei 'Wer wird Millionär?' ist.“

Kathrin Kirste in der Quizshow „Wer wird Millionär?“ Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Ganz trocken antwortet Kathrin: „Die Werbepause.“ Und scheint damit vielen Zuschauern aus der Seele zu sprechen. Denn: Jeder, der die RTL-Quizshow einmal selbst gesehen hat, weiß, wie nervenaufreibend es ist, wenn Günther Jauch kurz vor der Auflösung noch zur Werbepause überleitet. Autsch, diese Antwort dürfte RTL wohl eher nicht gefallen.

----------------------------------------

Das ist „Wer wird Millionär?“ (RTL):

Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ läuft seit 1999 im TV

Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch

„Wer wird Millionär?“ ist die deutsche Ausgabe der britischen Show „Who Wants to Be a Millionaire“

Jeder Kandidat hat die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen - sofern er nach der Auswahlrunde auf dem begehrten Quiz-Stuhl landet

Ist das der Fall, bekommt er bis zu 15 Fragen zum Allgemeinwissen gestellt

Zu jeder Frage erhält der Spieler vier Antwortmöglichkeiten

Eine Bewerbung ist online möglich

----------------------------------------

Kathrin Kirste würde Guido Maria Kretschmer nur zu gern einmal zum Shoppen mitnehmen. Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Mit dieser Antwort von Kathrin scheint Günther Jauch nicht gerechnet zu haben und muss sofort loslachen. Doch das ist nicht der einzige Moment, der die Kandidatin so herrlich sympathisch macht.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin träumt von DIESEM TV-Star als Shopping-Assistenten

Kathrin erzählt, dass sie sich von dem Gewinn nur zu gerne einen Shopping-Assistenten buchen würde. „Ich finde Shoppen ganz furchtbar“, so die Teilnehmerin. Ein Problem, mit dem sie sicherlich nicht allein dasteht.

Kathrin weiß auch schon ganz genau, wen sie als persönlichen Einkäufer losschicken würde: Niemand Geringeres als der Designer Guido Maria Kretschmer stellt ihr in ihren Träumen die perfekten Outfits zusammen.

----------------------------------------

Mehr zu „Wer wird Millionär?“ (RTL):

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wer wird Millionär?“: Kandidatin will Quizfrage beantworten – dann beruft sie sich DARAUF

„Wer wird Millionär?“: Panne bei RTL – mit Folgen für DIESEN Kandidaten

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch sagt Kandidatin Antwort vor – das hat Konsequenzen

Wer wird Millionär?: Emotionsausbruch – DAS sah kein Zuschauer

----------------------------------------

„Wer wird Millionär?“ bei TVNOW sehen

Ob es wirklich so weit kam, konntest du am Montag ab 20.15 Uhr bei RTL sehen. Wenn du die Sendung verpasst hast, kannst du sie bei TVNOW nachschauen. Dann siehst du auch ihre mutige Twerk-Einlage am Ende der Show. Ja genau, richtig gelesen. Nach Beantwortung der 16.000 Euro-Frage stand die Teilnehmerin auf und legte eine heiße Sohle aufs Parkett.

-----------------

Das ist RTL:

RTL steht für Radio Télévision Luxembourg

Der Sender wurde am 2. Januar 1984 als RTL Plus gegründet

Der Sitz des Senders war von 1984 bis 1987 in Luxemburg

Seit 1988 ist er in Köln

-------------------

Wer wird Millionär-Moderator Günther Jauch Foto: IMAGO / Camera4

In der vorherigen Folge sorgte eine andere Kandidatin für große Aufregung. Jasmin Jasper brach plötzlich in Tränen aus.

„Wer wird Millionär?“: Aktuelle Folge am Montag

Die neue aktuelle Folge läuft am Montag um 20.15 Uhr bei RTL.