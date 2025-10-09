3-Millionen-Euro-Finale bei „Wer wird Millionär?“ – Kandidatin trifft kolossale Fehlentscheidung

Fans von „Wer wird Millionär?“ dürfen sich in dieser Woche auf ein echtes Highlight freuen: Die beliebte „3-Millionen-Euro-Woche“ ist endlich zurück und sorgt wieder für Nervenkitzel pur. An drei aufeinanderfolgenden Abenden – Montag (6. Oktober), Dienstag (7. Oktober) und Mittwoch (8. Oktober) – führt Günther Jauch gewohnt charmant und schlagfertig durch die spannenden Qualifikationsrunden.

Die besten Kandidatinnen und Kandidaten, die in diesen Vorrunden mindestens 16.000 Euro erspielen, haben die Chance ihres Lebens: Sie treten am Donnerstag (9. Oktober) im großen Finale an und spielen um den Rekordgewinn von sagenhaften 3 Millionen Euro. Doch der Traum vom großen Preisgeld kann schneller platzen, als man denkt – das muss auch eine von Günther Jauchs Kandidatin schmerzlich feststellen!

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin verzockt sich

Um eine Chance auf den Gewinn in Höhe von drei Millionen Euro zu haben, müssen die Kandidaten ihren bisher erspielten Gewinn unwiderruflich setzen – das Spiel fängt erneut bei null Euro an! Sandra Pedersen aus Solingen hat als eine von zwei Kandidatinnen in dieser „Wer wird Millionär“-Woche stolz 64.000 Euro erspielt. Auf die Frage, warum sie nochmal erschienen ist und sich nicht mit ihrem bisherigen Gewinn zufriedengegeben hat, antwortet sie: „Ich hab ja Zeit. Was soll man denn sonst machen?“

+++ „Wer wird Millionär?“-Kandidat zerlegt Günther Jauchs Look +++

Anschließend möchte „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch noch Folgendes wissen: „Wer hätte denn Lust, hier nochmal anzutreten?“ Kandidatin Sandra Pedersen antwortet prompt: „Kommt auf ihr Angebot an! […] Antreten würde ich nochmal, ja.“ Der RTL-Moderator wird sofort hellhörig und bietet null Euro Aufpreis, um die Kandidatin auf den Quiz-Stuhl zu holen – doch da hat er die Rechnung ohne Sandra Pedersen gemacht! „Das ist ja eine Unverschämtheit! […] Aber wäre ja auch langweilig, nicht nochmal zu spielen. […] Aber ich hätte schon gehofft, dass Sie das Ganze noch etwas versüßen. […] Also spielen würde ich nochmal, aber nicht Aufpreis-frei.“ Da auch ein Angebot in Höhe von 5.000 Euro Aufpreis die Kandidatin nicht überzeugen konnte, gibt Günther Jauch vorerst auf und lässt die Kandidatin in der Ungewissheit, ob sie damit womöglich ihre letzte Chance verzockt hat.

Gewinn wurde drastisch reduziert

Nachdem andere „Wer wird Millionär“-Kandidaten die drei Millionen Euro nicht absahnen konnten, wendet Günther Jauch sich erneut an Sandra Pedersen – mit einem verlockenden Angebot! „Ich biete Ihnen 16.000 Euro.“ Nach einer kurzen Bedenkzeit antwortet diese entschieden: „Meine Mutter wird mich jetzt hassen, aber ich glaube, das nehme ich an.“

Bis zur 20.000 Euro-Frage macht es auch den Anschein, als ob diese Entscheidung goldrichtig gewesen wäre – doch plötzlich geht es bergab! Die Frage für 20.000 Euro lautet: „In etwa wie weit ist der Ort des Knalls entfernt, wenn ich ihn unter normalen Bedingungen genau eine Sekunde später höre? – A: 3,4 m B: 34 m C: 340 m D: 3,4 km“

Sandra Pedersen entscheidet sich für Antwortmöglichkeit D – und liegt daneben! Die richtige Antwort ist C also 240 Meter. Somit stürzt „Wer wird Millionär“-Teilnehmerin von den zuvor erspielten 64.000 Euro auf ihre vereinbarten 16.000 Euro ab. Somit verliert sie auf einen Schlag mehr als 45.000 Euro!