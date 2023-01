„Wer wird Millionär?“-Kandidat verrät irren Millionen-Wunsch – Günther Jauch traut seinen Ohren nicht

Langjährige „Wer wird Millionär?“-Zuschauer dürften wissen: In der Quizshow geht’s nicht nur darum, einen schwierigen Fragenkatalog abzuarbeiten – sondern auch die Kandidatinnen und Kandidaten kennenzulernen.

In der Vergangenheit gab’s bereits einige, die mit ihren Äußerungen langfristig in Erinnerung blieben. Am Donnerstagabend (5. Januar) ist es Stefan Heberle beim „Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche“-Spezial, der für eine echte Überraschung sorgt.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat packt über sein Leben aus

Gut gelaunt nimmt der Kandidat auf dem Ratestuhl Platz und kommt mit Günther Jauch ins Gespräch. Nicht nur über das Kennenlernen mit seiner Frau, die auch im Publikum sitzt, sondern auch über sein Lieblingstier und wie das mit der Namensgebung für seinen Sohn zusammenhängt.

Die Stimmung ist ausgelassen und wird gleich noch ein bisschen munterer, als Günther Jauch verrät, was sich Heberle mit dem erspielten Geld kaufen würde. Bevor die Teilnehmenden im Ratestuhl Platz nehmen, beantworten die nämlich zunächst einige Fragen über sich selbst.

Eine davon: Was würdest du als Gewinner mit einer Million Euro als erstes kaufen? Und während viele vermutlich an schnelle Autos, große Häuser oder teure Urlaube denken, hat dieser Kandidat einen ganz bodenständigen Wunsch.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat wünscht sich Küchenutensil

Diese Antwort hat noch keiner gegeben, lässt Günther Jauch sein Publikum wissen. Dann verrät sein Gegenüber: Seine erste Investition wäre eine Bratpfanne. Kein Witz, Heberle würde seinen Million-Gewinn als Erstes für ein neues Bratgerät anbrechen.

„Haben Sie keine anderen Probleme?“, will Jauch sichtlich amüsiert wissen. Was dann folgt, ist ein Fachsimpeln über das richtige Pfannenmodell und die passende Handhabung, um auch langfristig Freude an der Investition zu haben.

Für den RTL-Kandidaten würde das allerdings bedeuten sein Nutzungsverhalten umzustellen. Er outet sich als Bratpfannen-in-die-Spülmaschinen-Steller. Eigentlich ein absolutes No-Go für alle, die eine beschichtete Pfanne zu Hause haben. Auch der geliebte Metallkratzer, den Heberle verwendet, sollte bei einer neuen Pfanne lieber im Schrank bleiben. Weil er bislang all diese Gebrauchsanweisungen konsequent missachtete, sei sein Verschleiß an Bratpfannen in den letzten Jahren entsprechend hoch gewesen, wie er verrät. Nach einem neuen Objekt will er bei Freunden und Familie jetzt nicht mehr nachfragen und so bietet sich ein möglicher Gewinn perfekt an, um den Kauf selbst zu tätigen.