„Wer weiß denn sowas?“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Eine Frechheit“

Am Samstagabend (28. Oktober) zeigte die ARD eine XXL-Sendung der beliebten Quizshow „Wer weiß denn sowas?“. Die Gäste des Abends: Hans Sigl, Christoph Maria Herbst, Andrea Berg, Andreas Gabalier, Senta Berger und Franka Potente. In Teams spielten sie um eine Gewinnsumme für das Publikum.

Zur besten Sendezeit sahen die Fans, wie sich die Promis mit den beiden Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton in Sachen Quizfragen schlugen. Das Länderduell „Deutschland gegen Österreich“ sorgte bei vielen Zuschauern aber eher für schlechte Laune, statt Unterhaltung.

„Wer weiß denn sowas?“: Erste XXL-Sendung der neuen Staffel

Und so lief es ab: Um Punkt 20.15 Uhr begrüßt Kai Pflaume das ARD-Publikum zur ersten XXL-Ausgabe der neuen Staffel. Die insgesamt sechs Promis treten dabei gegeneinander an, um eine möglichst hohe Gewinnsumme für die Zuschauer in ihrem Block zu ergattern. Im Finale treten die Gewinner der Vorrunden an, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen.

An diesem Abend feiern dabei zwei Prominente eine Premiere: Andrea Berg und Franka Potente werden zum ersten Mal im deutschen Fernsehen in einer Spielshow als Kandidatinnen teilnehmen. Doch einige Zuschauer sind von der Sendung mehr als enttäuscht.

„Wer weiß denn sowas?“: Fans wüten

Während sich einiges Fans auf drei Stunden Quizshow freuen, sind andere eher nicht so begeistert von dem, was sie sehen. Auf Twitter werden manche Zuschauer ziemlich deutlich:

„Leute, was ist aus der Samstagabend-Unterhaltung geworden? Immer wieder dieselben abgedroschenen Kandidaten, dieselben langweiligen Moderatoren.“

„Zieht sich. Gewohnt einschläfernd.“

„Gott, ‚Wer weiß denn sowas?‘ ist so gruselig langweilig. Sowas Primetime-Samstagabend ist echt eine Frechheit für teures GEZ Gebührengeld!“

„Früher kam am Samstag immer eine große Samstagabendshow. Heute eher Sparflamme.“

Die regulären Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ laufen ab dem 23. Oktober 2023 montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.