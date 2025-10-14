Wotan Wilke Möhring patzt bei „Wer weiß denn sowas?“ – Kai Pflaume muss eingreifen

Das war kein ganz perfekter Einstand! Schauspieler Wotan Wilke Möhring feierte am Samstagabend (11. Oktober) bei „Wer weiß denn sowas? XXL“ sein Debüt als neuer Teamkapitän – und leistete sich dabei gleich einen kleinen Fehler.

Die beliebte Quizshow meldete sich am 11. Oktober mit einer Extra-Lang-Ausgabe aus der Sommerpause zurück. Neben spannenden Fragen stand vor allem ein Mann im Mittelpunkt: der neue Teamkapitän an der Seite von Moderator Kai Pflaume. Nach dem Ausstieg von Elton tritt nun Wotan Wilke Möhring gegen Bernhard Hoëcker an.

„Wer weiß denn sowas?“: Patzer beim Debüt

Für Möhring war die Sendung kein Neuland. Der „Tatort“-Star war bereits neunmal als Kandidat bei „Wer weiß denn sowas?“ zu Gast. Doch als Kapitän sah die Sache offenbar etwas anders aus.

Gemeinsam mit Victoria Swarovski trat Möhring an und startete souverän. Doch in der Kategorie „Zahlen bitte!“ kam es zum Missverständnis. Die Frage lautete, was aktuell auf 34 Prozent der Handynutzer in Deutschland zutrifft. Swarovski vermutete Antwort A: „Sie kennen ihre eigene Telefonnummer nicht auswendig.“ Auch Möhring stimmte ihr zu – bis er plötzlich sagte: „Wir nehmen C.“

Swarovski reagierte entsetzt, rief noch „A!“ hinterher, doch da war es zu spät. Moderator Kai Pflaume stoppte die beiden sofort. „Da muss ich dann sagen: Das muss der Wotan noch lernen. Wenn er C sagt, wird es eingeloggt. Er ist Teamkapitän“, stellte Pflaume klar.

In diesem Fall war Antwort A die richtige Lösung. Das Duo ging leer aus. Trotzdem blieben Swarovski und Möhring gelassen und erspielten am Ende immerhin 3.999 Euro für das Publikum.