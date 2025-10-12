Kurz nach Start von „Wer weiß denn sowas?“ macht die Nachricht die Runde

Am Samstagabend (11. Oktober) gab es in der ARD eine spannende Premiere. Wotan Wilke Möhring hatte seinen ersten Auftritt als Teamkapitän bei „Wer weiß denn sowas?“. Der Schauspieler löst damit Elton ab, der im Frühling diesen Jahres aus der Show ausstieg.

Das Debüt von Wotan Wilke Möhring feierte das Erste mit einer XXL-Ausgabe zur besten Sendezeit. Doch wie kam die erste Folge mit dem Schauspieler bei den Fans von „Wer weiß denn sowas?“ an? Am Tag nach der Ausstrahlung gibt es die Antwort auf diese Frage.

„Wer weiß denn sowas?“ mit neuem Gesicht

Die neue Staffel von „Wer weiß denn sowas?“ geht mit einer Primetime-Ausgabe an den Start. Neben dem bekannten Personal rund um Moderator Kai Pflaume und Teamkapitän Bernhard Hoëcker ist zum ersten Mal Wotan Wilke Möhring mit von der Partie, der in die Fußstapfen von Elton tritt.

Die Gästeliste an diesem besonderen Abend kann sich dabei sehen lassen. Unter anderem mit dabei: Torsten Sträter, Martina Hill, Beatrice Egli, Victoria Swarovski, Filiz Tasdan und Felix Lobrecht. Die Besetzung scheint dabei gut beim Publikum angekommen zu sein, wie ein Blick in die TV-Quote des Abends zeigt.

„Wer weiß denn sowas?“ startet erfolgreich

Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, waren insgesamt 4,29 Millionen Menschen mit dabei, was einem Marktanteil von rund 21,1 Prozent entspricht. Gute Werte für die ARD, für den Tagessieg in der Primetime reicht es allerdings nicht. Der geht nämlich an das ZDF und die Krimi-Serie „Friesland“, wo 5,83 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen saßen.

Ab Montag (13. Oktober) zeigt die ARD dann unter der Woche wieder neue Folgen von „Wer weiß denn sowas?“. Bleibt abzuwarten, ob die Quoten dann auch auf dem gewohnten Sendeplatz um 18 Uhr stimmen werden.